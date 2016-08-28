大小姐、小學堂幫都長大了 還有哪些童星令人驚豔？

不少昔日童星進入青春期後都變帥變美。（圖／取自臉書；中時資料照片）

童星出道的藝人超級多，台灣有張小燕、巴戈等人，如今的香港武打巨星成龍，也是六歲便出道跑龍套，更不用提馮寶寶、薛家燕、馮金寶，朴信惠則是小時候便出道，至今仍當紅的經典，童星的轉變一直是觀眾喜歡的關注話題，《百萬小學堂》的童星到了2016年的今天，也被發現悄悄長大了，以下盤點這些近況令人驚豔的童星。

「大小姐」兆絃(左圖右)如今已成為國三少女。（圖／中時資料照片；取自吳兆絃臉書）

1. 「大小姐」兆絃

「左左右右」的學姐「大小姐」2009年出道，隨著兩人進入青春期，便各自將重心擺回學業上，已上國三的兆絃先前參加國中會考，透露爸爸幫她「找好關係」，但答案竟是大甲媽祖，笑翻一票粉絲，也讓粉絲驚覺當年那個還有點圓的小蘿莉，如今已搖身一變成為擁有天使萌臉的混血女神，想必長大後必定會有更多粉絲追逐啦！

「大小姐」愛子(右圖右)也成為日系少女。（圖／中時資料照片；取自藍愛子Aiko official臉書）

2. 「大小姐」愛子

小兆絃兩歲的愛子，如今也成為國一的青春美少女，祖父是日本人的愛子，當年曾和兆絃參與「Hello! Project」海外選秀，與久住小春一同登台演出。近日愛子曾分享自己穿起洋裝的「登大人」照片，可見愛子已漸漸進化成日系少女，頗有台塑長孫媳麻衣的溫婉氣質，未來令人期待。

傅珮慈長大後越來越有女人味。（圖／翻攝自Youtube；取自傅珮慈臉書）

3. 「小一美」傅珮慈

當年在《光陰的故事》飾演幼年時孫一美的傅珮慈，不論是哭戲或是撒嬌的戲碼，總是緊緊牽動觀眾的心，1999年出生的她，如今已經17歲，也成為亭亭玉立的少女，2年前她客串參與《在河左岸》、《逆光真愛》後便暫退螢光幕，專心課業，但仍透過社群網站分享近況，讓網友驚覺她越來越有氣質、有女人味。

小小彬三兄弟長大後，迷你彬走帥哥路線，小小彬跟奈米彬則跟爸爸小時候長超像。（圖／取自迷你彬(溫玄煜)臉書；中時資料照片）

4. 小小彬、迷你彬、萌萌彬

擁有資深童星「小彬彬」當老爸，自然讓小小彬、迷你彬、萌萌彬一出生便備受矚目，其中老大小小彬跟爸爸小時候長得一模一樣，可見基因強大，而迷你彬擁有濃眉大眼，被看好成為男神接班人，而萌萌彬如今也3歲，萌萌臉蛋跟小小彬如出一轍，讓人相當期待三兄弟長大。

樂樂即將進入青春期。（圖／取自樂樂小公主臉書）

5. 「樂樂」謝語恩

謝語恩三年前因演出《兩個爸爸》中唐溫蒂而走紅，11歲的她至今仍常參與戲劇演出，今年陸續客串了電影《一萬公里的約定》與大陸劇《檸檬初上》，當年外貌相當稚嫩的她，如今即將進入青春期，臉型與體態都被抽高，成為青春少女。

(專題報導)