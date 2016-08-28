除了馬蓉！這些女星也曾爆出不倫戀

她們都曾爆出軌，讓老公戴綠帽。(圖／本報系資料照、翻攝陸網)

近日大陸男星王寶強自揭家醜，控訴妻子馬蓉和經紀人宋喆有一腿，震驚外界，其實，演藝圈過去也有不少女星出軌、讓老公戴綠帽例子，有的離婚收場，有的另一半選擇原諒，現就來回顧看看。

伊能靜被拍到和演員黃維德牽手。(圖／本報系資料照)

伊能靜

伊能靜和「哈林」庾澄慶愛情長跑 14年結婚，育有一子小哈利，2008年伊能靜被拍到和演員黃維德牽手照，造成兩人婚姻關係緊張，隔年正式發聲明宣布離婚，不過現在他們都各自有好歸宿，伊能靜和小10歲秦昊去年結婚，並在6月底產下一女，而哈林也在上月底宣布與民視主播張嘉欣公證結婚。

矢口真里被老公抓姦在床。(圖／翻攝自日網、矢口真里部落格)

矢口真里

日本女團「早安少女組」前成員矢口真里2013年帶「小王」梅田賢三回家，卻被丈夫中村昌抓姦在床，形象一落千丈，兩人離婚後，她與梅田賢三成為戀人關係，至今仍穩定交往、同居中，日前她上節目透露男友從模特兒正式轉成上班族，雖然收入不多，但平常省吃儉用還應付得了套房的租金，但她不後悔外遇和他在一起，還說能和他生活很幸福。

金世雅爆出軌，男方正宮告她通姦並要求賠償。(圖／翻攝自韓網)

金世雅

韓國女星金世雅演過《明成皇后》、《學校2015》等多部人氣電視劇，2009年嫁給大提琴家金奎植，夫妻倆育有一女，今年5月爆出她和某會計公司副會長有不倫戀，對方每個月會付給她韓幣500萬元（約台幣14萬2857元），副會長正宮得知後相當生氣，告她通姦並求償精神損失費285萬元，不過金世雅對此回應：「完全不是事實」，並說一切交由律師處理。

彎彎新婚12天就驚爆不倫戀。(圖／本報系資料照)

彎彎

知名插畫家彎彎（胡家瑋）2014年和老公何吉原結婚，想不到才新婚12天就驚爆不倫戀，劈腿另名圖文部落客黃大爺，兩人當街牽手、緊擁、親吻，還開車至山區幽暗處共處四十分鐘，引人聯想，更流出「好久沒親了說」、「明天隨你捏」等親暱LINE對話紀錄，事後她出面道歉，老公也選擇原諒，並在今年6月產下一子，升格當媽媽。

章小蕙和鍾鎮濤結婚後，搭上製衣商人陳曜旻。 (圖／翻攝自陸網)

章小蕙

章小蕙198 7年和鍾鎮濤閃電結婚，育有一子一女，直到爆發金融危機，阿B申請破產欠款2億5千萬港元，加速兩人婚姻出現裂痕，後她搭上有婦之夫的製衣商人陳曜旻，他們也以離婚收場，陳曜旻也與妻子離婚，但多年後，陳曜旻因經濟出現問題申請破產，章小蕙就和他分手，她也被傳媒封為拜金女王。

(專題報導)