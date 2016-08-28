「她」為揭演藝圈潛規則 不惜公開性愛短片

不只劉樂妍，大陸女星張鈺也曾揭發演藝圈潛規則亂象。(取自劉樂妍臉書、張鈺博客)

張鈺自稱演出所有角色都是用身體換來的。(取自張鈺博客)

台灣女星劉樂妍(Fanny)日前曝光與大陸導演石筱磊3段錄音檔，揭發演藝圈潛規則，掀起兩岸網友熱議，但劉樂妍並非第一個踢爆大陸潛規則亂象的女星，曾在《康熙王朝》飾演「董鄂妃」的大陸女星張鈺，2006年就因公開導演黃健中與女星包括自己的潛規則性愛帶，慘遭大陸演藝圈永久封殺。

張鈺2006年突然在網上公開包括黃健中等導演與女星的性愛帶，氣憤寫下「女人不再沉默！」強調自己抱著豁出去的決心，要揭發演藝圈的虛偽，要讓大家看看平時道貌岸然的「文化人」究竟是什麼嘴臉，更坦言自己所演出過的角色，都是用身體換來的。

張鈺公開女星潛規則影片的舉動，在大陸演藝圈造成軒然大波，輿論反應兩極，網友讚她勇敢為女性發聲，但導演張紀中並不認同張鈺的看法，稱至少自己沒碰過這樣的事，「如果像別人想像的那樣，和導演睡一覺就能成明星，那還不亂套了？」

當時演藝圈人士多半認為張鈺藉機炒作自己，在張紀中的的帶領下，集體封殺張鈺，對此，張鈺雖表示不介意，但語氣卻相當激動，「他們心裡都知道，我是受了怎樣的壓力才這麼做的。黃健中都不說，他們站出來說什麼？」最後因為無戲可拍，默默消失在演藝圈中。

(專題報導)