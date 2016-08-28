盤點曾真實存在的十大遠古巨獸

左起巨猿、大懶獸、短面熊。(取自網路)

遠古地球蠻荒混沌存在著許多的巨獸，雖然它們現已滅絕，但無法阻止人類對它們的好奇，且現今科技進步快速，人類除了研究遠古巨獸，也試圖將它們復活，現在就讓我們看看遠古時代曾在地球上真實存在過的十大洪荒巨獸！

巨猿(Gigantopithecus)：巨猿生活約900萬-10萬年前，同期存在一些原始人類分支。化石證明，巨猿是迄今最大猿類物種，身高達到300公分，體重達到540公斤，科學家目前無法確定它們滅絕的具體原因，一些隱秘動物學家認為大腳野人與巨猿有近親關係。

大懶獸：現代樹懶是一種樹木攀爬動物，行動緩慢，對人類沒有威脅，棲息在亞馬遜河地區。但它們的祖先卻相反，在上新世時期，大懶獸是生活在現今南美洲的一種巨型地懶，重量達到4噸，從頭部至尾部體長600公分，雖然大懶獸主要是四足移動，但足跡化石顯示它是一種二足類動物，為了在高樹木上吃樹葉。

短面熊：熊是地球大型哺乳動物之一，現今北極熊體型最大，但它們的遠古祖先短面熊體型更龐大，更新世時期生活在現今北美洲境內，其體重900公斤，後腿直立時身高可達460公分，它是地球最大哺乳類掠食性物種。科學家發現短面熊事實上是食腐性動物，當早期人類出現時它們的食物來源短缺可能導致滅絕。

鄧氏魚：鄧氏魚是最大的史前盾皮魚，它的頭部和魚身兩側被鉸接盾片覆蓋著，它們沒有牙齒，而是兩排鋒利的骨片，形成喙狀結構。鄧氏魚可能攻擊其它長著骨片結構的盾皮魚物種，它們的顎部足以咬傷其它獵物，迄今發現最大的化石標本長度達到1000公分，推測其體重為4噸。

泰坦巨蟒：現今最大的蟒蛇體長達700公分，2009年時考古學家發現，一種名為泰坦巨蟒的遠古蛇類最大體長可達到1200公分-1500公分，重量達到1134公斤，是迄今地球歷史上最大的蛇。

恐鱷：恐鱷為遠古滅絕物種，是現代鱷魚近親，活在白堊紀時期，其體型大於現今任何鱷魚，體長1200公分，體重達10噸以上，有鋒利巨齒。恐鱷主要獵物是大型恐龍、海龜、魚類。

古巨蜥：現今科摩多龍巨蜥是地球體型最大的蜥蜴物種，但與它們的祖先相比則相形見絀。古巨蜥有「巨型開膛手蜥蜴」之稱，最新研究顯示古巨蜥體長達到700公分，體重約600-620公斤，是迄今地球上最大陸地蜥蜴。主要食物是有袋動物(母獸身上有典型育幼袋的哺乳動物)，其滅絕可能與早期人類捕殺牠們的食物來源有關。

哈斯特巨鷹：哈斯特巨鷹生活在現今新西蘭南島，是迄今地球上最大的鷹，體重達到16.5公斤，翼展達到300公分。主要獵物包括：駭鳥，傳說早期移居者和毛利土著人曾看到哈斯特巨鷹吞食兒童。

駭鳥(Phorusrhacidae)：駭鳥又稱「恐鳥」，是一種肉食性、不會飛行的鳥類，是現今南美洲境內最大的掠食性動物，生活在6200萬-200萬年前，身高達100-300公分，主要獵物為小型哺乳動物，有時會吃馬。

巨齒鯊：現今大白鯊體長達600公分，重量2275公斤，然而2800萬-150萬年前的遠古祖先巨齒鯊體長能達到1600-2000公分，一顆牙齒就長達18公分。雖然現今鯊魚的最大獵物是海豹，但巨齒鯊的獵物包括鯨魚。科學家認為，由於海水溫度降低，海平面下降等因素，導致巨齒鯊滅絕。

(中時電子報)