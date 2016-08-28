全球10大最具破壞性的火山爆發

圖為坦博拉火山。（圖取自《每日郵報》）

圖為林賈尼火山。（圖取自《每日郵報》）

過去2000年以來最具破壞力的10個火山爆發分布。（圖取自《每日郵報》）

強烈的火山爆發，使得大量的二氧化硫會封存入南極的冰核之中。透過這些資料，研究人員能精確地繪製出過去這2000千年來的爆發事件。美國內華達州沙漠研究所（DRI）的研究人員Michael Sigl與Joe McConnell帶領研究了南極洲19個地點26個冰核紀錄。強烈的火山爆發在過去會導致氣候變化，最大的原因之一是由於會噴出大量二氧化硫，形成火山硫酸鹽氣溶膠微粒，這些氣溶膠會將更多的太陽輻射反射回太空，造成地球溫度下降。

第一名、印尼撒瑪拉斯火山

1257年，印尼撒瑪拉斯（Samalas）火山噴發，威力之大，使得一個古國傾頹。專家曾認為這是石器時代以來，規模最大的一次火山噴發。而且，此次火山噴發，可能也導致全球進入小冰河時期，陷入飢荒、疾病、動盪的時期。

第二名、澳洲庫瓦火山

位於澳洲東北方的庫瓦（Kuwae）火山，在1452年噴發，能量相當於200萬顆廣島原子彈。這次的噴發造成庫瓦火山分裂為二，形成Tongoa和Epi兩座小島。庫瓦火山目前為海底活火山，僅火山口露出海面。

第三名、印尼坦博拉火山

1815年4月5日至12日，坦博拉火山發生了有歷史記載以來最大的火山噴發，等級為火山爆發指數7，釋放超過1000億立方公尺的物質，造成逾7萬人死亡，還導致全球氣候異常。

第四名為674年美國阿拉斯加邱吉爾火山爆發；第五和第六是535-536年巴布亞新幾內亞拉包爾火山的兩次噴發；第七名為1280年厄瓜多基洛托阿火山爆發；第八名是450年薩爾瓦多伊洛潘戈火山噴發；第九名為1785年冰島格里姆斯沃伊頓火山爆發；第十名是1257年印尼林賈尼火山爆發。

(中時)