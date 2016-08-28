算命仙自號通天神探 「網路資金盤」詐3億落跑

黃元宏自稱「通天神探」，涉嫌利用網路互助會詐騙3億多。（被害人提供）

被害人投訴指，黃誆稱這種金錢遊戲絕不違法，輕鬆好賺。（被害人提供）

黃嫌向被害人吹噓，自己出過「27歲賺百萬」的自傳。（翻攝網路）

POG說明會裡，黃元宏講得頭頭是道，每月投報超過30％。（被害人提供）

黃元宏落跑後，被害人到他的臉書要錢，哀嘆快要家破人亡。（翻攝臉書）

民眾買帳號參加「POG互助平台」，先援助別人再受人援助。（被害人提供）

被害人聲稱遭黃騙慘，已報案要討公道。（被害人提供）

29歲易經算命師黃元宏，自號「通天神探」、「台灣命理界第一品牌」，以易經幫人排命盤，今年初起經營名為POG的「網路資金盤」，誆稱1天利息1%，1個月獲利30%，吸引上千人加入，但上月突然人間蒸發，互助會崩解垮台，涉嫌詐騙金額超過3億元，被害人欲哭無淚只能向檢調報案追人。

林姓被害人向本報投訴，當初他透過朋友介紹，到桃園參加黃元宏主持的說明會，黃道號「通天神探」，吹噓自己易經演算法力高深，現在開發POG互助平台，事業有成快速致富，還出了1本名為「我27歲月入百萬」的自傳。

入會者需向黃購買平台帳號，登入POG介面後，先取暱稱再提供1個銀行戶頭，接著電腦就會開始「自動配對」，初入會要先當「援助者」，在隨機出現3個對象中，分筆匯3萬5000元過去。

援助別人後7天，就可取得「被援助者」身份，換別人匯錢過來，回報金額為4萬1600元，換算月息將近30%。

另1名被害人小張說，黃元宏講得天花亂墜，說這種資金盤是俄羅斯人發明，去年更在中國大陸大放異彩，強調過程完全合法，「只有大家的錢匯過來匯過去」、「我們只收帳戶使用費，碰不到你們的錢」、「財富就是從資金流動中產生，銀行也是這樣」…絕對沒有吸金、重利的問題。

林先生從4月起先後玩過3次，每次都如期獲利，他第4次財迷心竅，一口氣匯了70萬元，不料等到「被援助」時，錢卻遲未入帳，不久就傳出黃元宏已經落跑失蹤。

被害人後來聚集追查，發現黃從7月開始，程式內顯示的「被援助者」，全都改成他蒐集的人頭帳戶，等於大家把錢都匯給他，估計全台至少有千人被騙，金額超過3億元。

被害人說，黃元宏只有專科畢業，卻自稱「鼎靖」貿易集團董事、桃竹苗現代易學會主席，原本在士林、桃園幫人算命，但靠著極佳口才和一流反應，經常舉辦各種大型說明會、慶功宴，看似財力雄厚，強調POG穩賺不賠，把大家唬得一愣一愣。

檢警指出，所謂的「互助平台資金盤」，確實曾在國外流行，但本質仍是所謂的「龐式騙局」，因為相互匯款根本無法創造獲利，一開始能賺錢，是因為不斷有新的下線進來「援助」，一但拉不到人，最後一定走向崩盤，黃元宏在垮台前，用人頭帳號吸光所有的錢，顯見一切有所預謀。

檢警另掌握，類似的互助平台騙局，全台至少還有3團以上，仍在各處拉人參加，呼籲民眾投資時一定要留心，黃元宏全案已依詐欺、銀行法等罪深入查辦中。

(中時)