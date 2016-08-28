血友病友走出來 與喜憨兒作餅乾 交朋友

台灣拜耳總裁林達玲率領公司志工邀請血友病友與喜憨兒一起作餅乾交朋友(本報資料照片)

近20位台中榮總的血友病友，開心齊聚在喜憨兒基金會餅乾烘培教室，參加｢血友好朋友~與喜憨兒做餅乾｣活動，這是首次有病友團體造訪喜憨兒的餅乾教室，和喜憨兒一起做餅乾，體會被照顧者也能關懷他人，一同切奶油、揉麵團玩成一片，場面溫馨。

台灣拜耳公司總裁林達玲得知台中榮總罕病暨血友病中心的病友想要付出己力關懷社會，於是邀請病友到喜憨兒基金會的餅乾教室，藉著做餅乾與喜憨兒互動，了解自己是有力量關懷別人的，並體驗從被照顧到服務別人的樂趣。

36歲的洪先生從小就知道自己罹患血友病，他回憶小學時期，每次體育課都無法跟同學在操場打躲避球、打籃球，只能靜靜坐在教室休息，曾經趁著師長不注意偷溜去吊單槓，結果一個小擦撞就讓他血流不止，被老師緊急送醫治療。

台中榮總罕病暨血友病中心主任王建得表示，血友病是一種缺乏凝血因子的先天性遺傳疾病，患者無法像一般人正常凝血，必須定期回診及注射補充凝血因子，對抗疾病的歷程相當艱辛。

台灣拜耳總裁林達玲率領公司志工邀請血友病友與喜憨兒一起創作餅乾交朋友(本報資料照片)

血友病友與喜憨兒一起創作餅乾交朋友(本報資料照片)

過去血友病患因容易碰撞、受傷造成出血，家屬大多會限制其行動，影響人際關係；加上社會對血友病認識不足，甚至打壓患者的工作權益，都可能造成病友社交能力退縮，或產生心理問題，甚至延誤治療時機。

王建得說，血友病患長期受到社會的關懷和健保資源的照護，無論在醫療上或是生活自主上都有長足的進展，現在是他們可以關懷社會的時候，甚至有能力幫助別人。從醫學角度來看，付出和關懷，更有助血友病患的正面身心發展。

林達玲表示，企業社會責任是台灣拜耳永續發展策略中不可或缺的一部分，多年來持續關心血友病患，除了每年提供病友獎學金外，也定期舉辦｢血友夏令營｣活動，這次活動不只扮演橋梁，她更訂購300盒喜憨兒月餅，希望能為喜憨兒盡一份心力。

(中時電子報)