川普醫生吐槽 5分鐘搞定健康報告

川普才剛公布「完美」的健康診斷報告，沒想到就被自己的私人醫生吐槽稱，這份報告是在匆忙間倉促寫下的。(圖:美聯社)

川普的私人醫生哈洛伯．恩斯汀(Harold Bornstein)接受NBC News獨家專訪，談這份完美的川普健康報告。(照片為NBC新聞報導的截圖。)

川普陣營近日質疑民主黨總統候選人希拉蕊的健康情況之際，川普的私人醫生卻吐槽透露：他只花了5分鐘時間就寫好了川普的「完美」健康報告，並坦承有所誇張不實。

共和黨總統候選人川普的私人醫生哈洛伯．恩斯汀(Harold Bornstein)於周五對國家廣播公司NBC新聞指出，在去年12月時，他為角逐共和黨總統提名人的川普僅花了很少的時間就開具了醫生診斷證明(doctor’s note)，並宣稱川普將會是「有史以來最為健康的總統」。

伯恩斯汀醫生坦承，「我試圖儘快的寫下四、五行，以便讓他們高興。」當時，他是在等待禮車來接他之時寫下來的。

恩斯汀醫生的這份診斷報告僅有1 頁共四段文字，是至今唯一一份披露川普健康情況的報告，他在接受NBC新聞獨家專訪時稱，「由於該報告是在倉促中所寫，我想有些用字遣詞並未準確的表達出原意。」這份報告到底寫得有多倉促？恩斯汀醫生說他連校對的時間都沒有，因此報告中一開頭的「敬啟者」還出現錯字。

伯恩斯汀並承認，他在川普的健康診斷報告中增添了一些誇張用語。他說，「我採用了他(川普)的話將之作為己用。」

儘管如此，伯恩斯汀還是相當肯定川普的健康狀況與常人無異。伯恩斯汀指出，「我不認為他的健康情況比一般天天運動的人會更好或是更壞。他不抽菸，也不喝酒，這應該就是能活下去的最佳優勢，更何況，他有優良的家族歷史。」

現年已70歲的川普，如果在今秋能獲選為總統的話，將會是史上最年長的總統，要比35年前宣誓為美國總統的雷根還年長8個月。

(中時電子報)