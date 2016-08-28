「美國不值得我尊重」NFL球星拒唱國歌

49人隊四分衛凱普尼克拒唱國歌，也拒絕向國旗敬禮。(美聯社資料照)

NFL還未開季就引起軒然大波，舊金山49人隊出戰綠灣包裝人隊的熱身賽，賽前演奏美國國歌時，全場人員與觀眾都起立聆聽，唯有49人隊四分衛凱普尼克(Colin Kaepernick)一屁股坐在板凳上，被記者拍下並在網路引爆。

「我不會站起來去向那面(美國)國旗行禮，這個壓迫有色人種的國家不值得我尊重。現在有很多無辜的人橫屍街頭，有錢有勢的人可以逃避法律制裁。」凱普尼克賽後說，「我不在乎你們是否支持我，也不在乎他們會不會處罰我，我就是要為這個國家的有色人種挺身而出。」

在美國的職業運動，演奏國歌是重要的場面，不論有沒有跟著唱，至少也要站著。目前正逢美國總統大選，凱普尼克公然反抗的行為立刻引爆熱議。49人隊球團發表聲明，尊重凱普尼克的個人行為：「自由是美國的核心精神，每個國民都擁有加入及不加入國歌演奏的權利。」

美國的治安問題非一日之寒，NBA公牛隊球星韋德(Dwyane Wade)的表妹上周在芝加哥街頭遭到槍殺，32歲的她留下4個孩子，令韋德非常心痛。他的表妹並非凶手的目標，這只是一樁赤裸裸的街頭暴力，兩名凶犯開槍殺人，她的表妹不幸遭到波及，頭部中彈。

生於芝加哥的韋德家境不好，他回憶小時候晚上都不敢出門，夜半窗外常會傳出槍響。韋德悲痛地說：「芝加哥平均每16分鐘就有1人被槍殺。」對於有色人種來說，表現上無比光鮮的美國，或許遠不如外界所想的那般美好。

(中時電子報)