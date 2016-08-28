美黃石公園墜崖事故 外籍女雇員身亡

位於美國懷俄明州的黃石公園是國際知名景點，每年都吸引大批遊客到訪，墜崖事故發生後，讓許多遊客震驚。(照片取自黃石公園推特@YellowstoneNPS)

為慶祝美國國家公園服務100周年紀念，從8月25-28日期間，國家公園免費入場。圖為黃石公園慶祝國家公園100周年的活動宣傳照。(照片取自黃石公園推特@YellowstoneNPS)

黃石公園驚傳致命事故，1名公園內的女性員工昨天凌晨墜崖身亡，事故原因仍在調查。

為慶祝美國國家公園服務100周年紀念，從8月25-28日期間全美的國家公園一律免費入場，而其中國際聞名的黃石公園卻在周五驚傳這起不幸的墜崖事件，為公園的慶祝活動蒙上陰影。

根據公園官方發布的聲明指出，該公園的21歲女性員工Estefania Liset Mosquera Alcivar在當地時間周五清晨3點多，和一群同事在黃石公園內黃石河大峽谷的「雄偉景觀點」(Grandview Point)步道上健行時，突然墜落山崖，隨行的同事目睹了她墜崖的情況於是連忙報警。

黃石河大峽谷深達800到1,200英呎，公園一向呼籲遊客走在這個區域的步道要非常小心。事發後救援人員趕到現場，不過當時天色過暗能見度過低，一直等到天亮後才能用直升機展開搜救行動，最後在當天上午10點多發現她的屍體，園方表示，這類墜崖事故通常都是致命的，當局正在調查這起事件。

該名女員工Alcivar是公園特許雇員，來自厄瓜多。黃石公園表示，公園參與的「外國勞工計畫」允許外籍年輕人在公園缺人的時候在公園內工作，許多海外年輕人透過這項計畫可以學習英語以及了解美國。

(中時電子報)