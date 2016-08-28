西門町星聚點KTV外 民眾糾紛打架砍人 2016年08月28日 03:33 中時 趙雙傑 小字型 中字型 大字型 點閱234 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 員警到場了解。（趙雙傑攝） 案發地板血跡斑斑。（趙雙傑攝） KTV工作人員趕緊用水清理血跡。（趙雙傑攝） 台北市西門町成都路上的星聚點KTV今日凌晨發生一起持刀砍人事件，現場共造成3人受傷送醫，隨後警方也在附近路口逮捕3名滋事民眾，據了解起因是雙方在KTV歡唱結束後，不小心互相碰撞到對方，造成不滿，在步出KTV門口後，持刀上前攻擊，而真正案發原因警方仍在釐清。(中時) 關鍵字：民眾、警方、西門町、據點、台北市 點閱234 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 上一則：算命仙自號通天神探 「網路資金盤」詐3億落跑 相關新聞 北門都更案 擬明年招商4年後完工 文字 北市餘屋僅2千戶 房價難跌 文字 控百歲人瑞遭迫遷 民團告水利會違法 圖片 柯文哲：推動台北市停車位共享計畫 圖片 教學卓越獎 15國小入圍 文字 發表意見(0)