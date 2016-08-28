西門町星聚點KTV外 民眾糾紛打架砍人

員警到場了解。（趙雙傑攝）

案發地板血跡斑斑。（趙雙傑攝）

KTV工作人員趕緊用水清理血跡。（趙雙傑攝）

台北市西門町成都路上的星聚點KTV今日凌晨發生一起持刀砍人事件，現場共造成3人受傷送醫，隨後警方也在附近路口逮捕3名滋事民眾，據了解起因是雙方在KTV歡唱結束後，不小心互相碰撞到對方，造成不滿，在步出KTV門口後，持刀上前攻擊，而真正案發原因警方仍在釐清。

(中時)