希拉蕊聽取國安簡報 獲提名後首場

希拉蕊今天單獨聽取國家安全官員就當前美國國安情報提出的簡報。(圖:美聯社檔案照)

美國民主黨總統候選人希拉蕊，今天聽取由美國情報官員提供的國安簡報，這也是她擔任民主黨提名的總統候選人以來的首場國安簡報。

這場總統候選人國安簡報，當地時間星期六上午在聯邦調查局FBI位於紐約州White Plains市的辦公室內進行，就在希拉蕊位於紐約市郊的住家附近。簡報時間約為2個多小時，美國國家情報官員向希拉蕊說明當前美國在全球所面臨到的威脅。

依照美國60年來的慣例，在主要政黨總統候選人提名確立後，美國政府都會向其進行國安簡報，目的是希望在政權轉移的過程能受順利。共和黨總統候選人川普的國安簡報已經在這個月稍早前舉行過，事前曾引發民主黨大老抨擊，質疑川普的大嘴巴是否會對有關情報保密，不過共和黨人也曾質疑，陷入電郵門爭議的希拉蕊對敏感文件有涉嫌處理不當的紀錄，是否適合聽取國安簡報。最終美國情報機構還是依照慣例，一視同仁向兩位候選人進行國安簡報。

希拉蕊擔任奧巴馬政府的國務卿期間，原本就享有保安權限可以獲取總統簡報的拷貝備份，該簡報也是美國最高層級的情報資訊，包含敏感的情資以及全球事務的分析。

今天的國安簡報則是希拉蕊擔任民主黨總統候選人以來，首度聽取的報告，而且國家安全局情報高層是單獨向她報告，她的幕僚均沒有在場，內容也都保密。

(中時電子報)