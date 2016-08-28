《太陽》沒進榜 美國人最愛的韓劇是這10部

近日有網站公布美國人最愛的10部韓劇排名。（圖／取材自韓網）

近年來韓流襲捲全球，除了KPOP（韓國流行音樂）深具影響力，更不得不提到韓劇，許多粉絲還會把這當作精神糧食，而其實不只亞洲瘋韓劇，歐美地區也不少人沉陷於它的魅力之中。近日則有網站在美國做研究調查，公布美國人心中最愛的10部韓劇，雖然今年最夯《太陽的後裔》沒上榜，讓劇迷直呼可惜，但票選出的每部都被讚經典。

(專題報導)

No.1：玄彬、河智苑主演的《祕密花園》，除了有男、女主角靈魂交換的搞笑情節，劇中出現浪漫的「泡沫之吻」當時可是令大批少女為之瘋狂，許多戲迷都大讚這部是心中永遠的第一名。（圖／取材自韓網）

No.2：韓版流星花園《花樣男子》，由具惠善、李敏鎬、金賢重、金範、金俊等人領銜主演，雖是在台灣、日本之後才翻拍，但一播出仍造成轟動，去年更被韓網友選為是韓國翻拍最成功的電視劇。（圖／取材自韓網）

No.3：《來自星星的你》2013年播出時，風靡全世界，不但奠定全智賢、金秀賢的女神、男神地位，讓他們奪下無數大獎，美國也買下版權決定翻拍，可見此劇的高人氣。（圖／取材自韓網）

No.4：趙寅成與孔孝真主演的《沒關係，是愛情啊》，劇中除了有浪漫的愛情故事，還深入刻劃精神疾病的內心，大獲觀眾好評。（圖／取材自韓網）

No.5：富家少爺愛上貧窮女孩的《繼承者們》，雖然劇情被嫌老套，但找來李敏鎬、朴信惠、金宇彬等當紅偶像演出，就讓粉絲直喊非收看不可。（圖／取材自韓網）

No.6：同樣改編自日本漫畫的《惡作劇之吻》，雖公布由金賢重、新人演員庭沼珉主演後，因兩人名氣落差大而受到質疑，且又因劇情編排問題，使得它在韓國收視低迷，但金賢重在此劇的演技被誇有不少進步。（圖／取材自韓網）

No.7：《浪漫滿屋》2004年播出時創下超高收視率，也捧紅了Rain，並讓當時給人苦情形象的宋慧喬成功轉型，可說是開啟韓劇的里程碑。（圖／取材自韓網）

No.8：由池晟、黃靜茵、朴敘俊主演的《Kill Me Heal Me》，以「7重人格」的新穎劇情獲得極佳口碑，不但讓觀眾更加了解人格分裂，池晟的精湛演技也受到許多肯定，近日大陸亦確定翻拍此劇。（圖／取材自韓網）

No.9：《原來是美男》於2009年播出，劇中演員張根碩、朴信惠、鄭容和、李洪基也因此劇爆紅，有趣可愛的劇情讓它一播出即獲得超高人氣，後來台灣、日本也接續翻拍。（圖／取材自韓網）