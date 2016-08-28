NBA》禪師：三角戰術很強 只是球員沒搞懂

即使尼克戰績不振，傑克生仍對三角戰術有信心。(美聯社資料照)

尼克隊總裁「禪師」傑克生(Phil Jackson)儘管上任至今戰績不振，但他回顧這些球季，仍不願放棄他的「三角戰術」，他認為尼克打不好並非戰術問題，是因為球員無法融入三角進攻的系統。

「即使前半場勢均力敵，我們還是經常末節崩盤。」傑克生說，「球員無法將三角進攻融入他們的直覺反應，他們關鍵時刻也只會照本宣科跑戰術，讓對手得以識破我們的進攻。我們也缺乏強力的攻擊後衛，無法開啟進攻大門。」

三角戰術強調將球員融入系統，而不是為球員量身打造；這套系統只對聰明、直覺敏銳的球員有用，你要不是弄懂它，就是完全搞不懂。傑克生說：「開季時我們表現不錯，但其實都在原地踏步，球員對於三角戰術的把握沒有任何提升。」

相較於現今流行直覺化、簡單化的戰術，三角戰術對於球員的要求過於嚴苛，需要很高的籃球智商才能發揮效果。傑克生執教生涯拿下11座總冠軍，但真正弄懂三角戰術的人只有喬丹、皮朋、歐尼爾、布萊恩寥寥數人。

這套戰術需要球員做出一連串快速且正確的判斷，即使是籃球智商極高的喬丹，有些時候也傾向於依靠直覺而非三角進攻。沒有人會否認這曾是一套偉大的戰術系統，但它已經有些不合時宜，不過傑克生依然堅信「是球員要適應戰術，而非戰術適應球員。」

(中時電子報)