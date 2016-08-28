最古老柏林郵政博物館 看見清朝明信片

世郵展系列報導已經有145年歷史的德國柏林通訊博物館，是全世界最古老的郵政博物館。儘管後來轉型為通訊博物館，逐漸增加電信、航空館藏，但館裡的清朝明信片，仍是鎮館之寶。

原名為德意志帝國郵政博物館（Reichspostmuseum）的柏林通訊博物館（Museum fur Kommunikation Berlin）成立於1872年，由當時的郵政總長范史提芬（Heinrich von Stephan）創建，被認為是全世界歷史最悠久的郵政博物館。光是博物館的古典歐洲建築風格就吸引無數建築迷到此一遊，博物館內的珍貴館藏，也是許多到柏林的郵政愛好者必到的旅遊聖地。

博物館地下室的暗黑劇院裡，收藏不少珍貴郵政寶物，許多罕見、年代久遠的郵票、郵件都收藏在這個伸手不見五指，得透過觸控才看得見的展示櫃裡。裡頭一件清朝時期由中國寄到德國的明信片，更是博物館的鎮館之寶。

博物館原先以郵政為主要收藏，人類早期的信件傳遞方式、郵政馬車變革、郵筒更迭全在博物館的收藏之列，詳細說明德國郵政系統發展史。但隨著電信發展，博物館從1882年開始增設電信部分，1910年開始增設航空展示，讓館藏更為豐富多變。

1928年起，博物館也增設無線電通信收藏。從傳統的兩地拉線通訊，到電話的問世與變革，在柏林電訊博物館，可以一窺人類電訊通訊發展的詳細歷史，從最傳統、古老的電話、對講機與計算機，到最新的智慧手錶都在館藏之列，台灣知名品牌hTC 也有產品被收藏。

不過，令人遺憾的是，原本的郵政博物館在第二次世界大戰期間遭受嚴重損毀，許多文物資料都在盟軍轟炸中化為碎片。冷戰時期，東德政府試圖重建，並在1997年將這棟建築列入文物建築。東西德統一後博物館以德國國家郵政系統的一部分在2000年完成建築重建，並重新開館，逐步恢復原先的館藏。1050828

(中央社)