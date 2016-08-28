漲知識！南京這些地名典故 不收藏可惜

飲馬巷被列為南京市文物保護單位。(南京旅遊局)

南京歷經朝代更替，是中國重要、著名歷史古城，也為當地造就出許多傳說故事，就像一本活著的文化博物館，走過一回，讀遍各朝代的變遷，而街頭巷弄的地名簡直還能湊足12生肖。

然而，據統計，近10年來仍有200多個老地名從南京地圖上消失，大家趕緊來看看南京有哪些特色地名及由來吧！

馬府街因鄭和的府邸曾在此而得名。鄭和本姓「馬」。(南京旅遊局)

飲馬巷：

飲馬巷位於中華門鎮淮橋西。相傳，當時趙構等眾人被金兵一路追趕至南京，所幸建康府判楊邦乂引開金兵助其逃難，途中趙構的馬突然煩躁起來，口渴要喝水。怕徒生事端，趙構趕緊命人牽馬去一井邊飲水，故名。

長干裡是南京最早佛教中心。(南京旅遊局)

馬府街：

位於太平南路東側，因鄭和的府邸曾在此而得名，因鄭和本姓「馬」，故名。

琵琶巷過去路中間有一水溝，每逢雨天行人經過就叮咚作響，如奏琵琶。(南京旅遊局)

長干裡：

李白著名的「同居長干裡，兩小無嫌猜」，造就了「青梅竹馬」的典故，被傳為美談。同時，長干裡還是南京最早的佛教中心，是孫吳時江南第一寺「建初寺」的所在地。

明朝時新街口是商業繁華之地，此處以銷售明瓦而出名。(南京旅遊局)

琵琶巷：

舊時琵琶巷路中間有一水溝，上覆青石，石質有鬆有密，且厚薄不一。雨天行人著木屐踏走其上，叮咚作響，如奏琵琶，就有了琵琶巷的美稱。

南京城西南、長江東岸，有三峰並列，世人稱之為三山磯。圖為清代三山街。(南京旅遊局)

明瓦廊：

明瓦，即是一種瓦片，用蠣蚌的殼磨製而成，薄而透光，可覆於屋頂，或嵌入窗櫺。明朝時新街口已是商業繁華之地，此處以銷售明瓦而出名。久而久之，原來的地名就沒人記得了。

牛肉鍋貼是七家灣著名特產。(南京旅遊局)

三山街：

南京城西南、長江東岸，有三峰並列，世人稱之為三山磯。此磯與採石磯、燕子磯並稱為長江下游「三磯」。南齊詩人謝眺晚登三山，在夕陽的照耀下，建康城東南繁華景象盡收眼底，觸景生情，寫下了「晚登三山還望京邑」一詩，故名。

據說仙鶴街的工匠師傅善於織造各種仙鶴圖案的雲錦。(南京旅遊局)

七家灣：

傳說明初某年新春燈節，朱元璋微服遊覽，見一戶人家門口懸一西瓜燈，燈上繪一大足婦人，並有一行字：「淮西娘子​​好大腳」。朱元璋認為這是在諷刺馬皇后大腳，下令把此處七戶人家全部抄斬。當地百姓憐其無辜，就把此地改為七家灣。

仙鶴街：

位於內秦淮河新橋西北，南起集慶路，北至升州路，原為大仙鶴街，1995年向北延伸拓寬後改為仙鶴街。古代城南仙鶴街是雲錦作坊密集的地方，據說這裡的工匠師傅善於織造各種仙鶴圖案的雲錦。他們所織的仙鶴在全國非常出名，惟妙惟肖，千姿百態，曾被定為御用貢品，故名。

離止馬營不遠處就是南京朝天宮，百官至此，須下馬步行，彰顯皇家禮儀。(南京旅遊局)

養虎巷：

位於城牆外秦淮河處的養虎巷，呈東西走向，緊鄰護城河南側，東起雙橋門、土城頭，西與掃帚巷相連接，全長約500米。相傳600年前這巷子竟真的傳出過虎嘯聲，原來這裡曾是朱元璋的皇家動物園，養了許多老虎。

止馬營：

位於現在南京市秦淮區朝天宮西南，東起莫愁路，西至張公橋。離此不遠就是南京朝天宮，在「萬仞宮牆」西側、「道貫古今」牌坊前有一石碑，碑上刻有「文武官員軍民人等到此下馬」十二字，百官至此，須下馬步行，彰顯皇家禮儀，當時的老百姓就稱此地為「止馬行」，後來就誤傳為「止馬營」。

(中時電子報)