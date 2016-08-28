8月28日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

花蓮市長補選 綠6年執政 市長拱手讓藍

8月27日是小英執政百日，同時也是花蓮市長補選，選舉結果揭曉，民進黨執政6年的花蓮市，在這次補選中拱手讓給國民黨提名的魏嘉賢。他以得票率53.8％、近4000票的差距，擊敗民進黨徵召、前市長田智宣的遺孀張美慧，成功讓花蓮市藍天再現！

機場捷運 力拚年底通車

6度跳票的桃園機場捷運，昨通過專家調查委員會整體系統安全檢測評估，穩定度最高達99.7％，雖尖峰班距3分鐘及直達車時間35分鐘之內尚無法達標，但差距已不遠，交通部長賀陳旦表示：「現在要將熟練度提升，營運初期若還沒達到合約要求，合約繼續走。」似在暗示先讓機捷通車，以符合外界年底前通車期待，再慢慢調整至驗收標準。

改革動起來！國民黨671黨代表要求主委直選

改革，不再是空口說白話！由國民黨中常委姚江臨等20人發起黨代表連署縣市黨部主委直選動員令後，迄今已完成671份連署條；為凝聚共識，來自全國各地300多名黨代表，27日齊聚台中市大和屋日本料理，齊聲高呼「主委直選、開放改革！」現場並展開連署，將於第19屆全國黨代表大會中提案。

蘋果日報

高檔摩鐵藏針孔 69對愛侶遭偷拍

年全台掀起高檔摩鐵風，年輕愛侶及夫妻趨之若鶩，台中市雲河概念旅館卻驚傳針孔偷拍案。高雄一對夫婦上月底入住後，接獲歹徒發送的性愛影片及臉書訊息，勒索50萬元，他們報案後台中警方日前赴旅館稽查，在被害人入住房間床舖正上方和車庫找到2個針孔攝影鏡頭；警方清查近1月來共有69對旅客入住，懷疑其他被害人已妥協付款，不排除內神通外鬼，正積極偵辦中。

飛行傘摔60米 男爆頭亡

飛行傘玩家聖地「南投埔里虎頭山」昨驚傳首次死亡意外，一名盧姓男子起飛後疑因遇亂流導致右側夾翼，整個人像陀螺般在空中打轉造成G力昏迷，連人帶傘從距地面60公尺高處甩落，不偏不倚撞擊石階爆頭慘死，石階留下大攤血跡，怵目驚心，盧男女兒到場認屍痛哭，由於盧男起飛場所是無法可管的三不管地帶，南投縣府建議中央盡快制定辦法，讓地方政府加以規範，避免悲劇再發生。

大樓養百公斤豬 鄰嫌臭

高雄市一名女子在大樓租屋處飼養一頭體重破100公斤的麝香豬，有住戶指控豬屎、豬尿排入廁所排水孔，因大樓抽風管線相通，造成臭味蔓延到其他住戶家裡，「臭氣沖天！」飼主許小姐說，豬因從小受過訓練，會到廁所排泄，她若在家，豬上廁所也一定馬上跟進去處理，「現在就是盡量做到不要再讓牠有味道」，高雄市環保局表示目前無法可管，飼主也允諾下個月搬家。

聯合報

國防大學歧視愛滋案 衛福部開罰百萬！

國防大學歧視愛滋學生一案罰定了！衛福部昨收到疾管署開出的行政處分書，內文提到已依法規會建議，補足懲處論述和開罰理由，金額維持一百萬元，這也是國內歧視愛滋開罰最高金額，衛福部長林奏延昨已批准，最快周一即可開罰。

機捷 通與不通都政治

桃園機場捷運苦等廿年仍通不了車，堪稱全台命運最坎坷的捷運。今年三月底政黨輪替前，因桃捷公司不同意交通部「先通車、再改善」，第六度跳票；五個月過去，雖然發車間距與行駛時間依舊未達合約標準，但昨交通部與桃園市都希望「先通車再改善」，並指機捷無安全疑慮。機捷的通與不通，都擺脫不了政治。

陸客大減 蔡英文：旅遊團轉型

總統蔡英文上任一百天，昨接受電視專訪提到兩岸、司法改革及年金議題。對於來台陸客砍半，她表示，現在是旅遊團轉型時刻，兩岸都有在想，儘管兩會沒有正式聯繫，但小兩會仍有互動。至於日前司法院正副院長人選請辭爭議，蔡說當初是為文官體制能快速接軌，才讓外界覺得人選太保守。

自由時報

黑潮發電測試成功 我獨步全球

由中山大學行政副校長陳陽益教授主持的利用黑潮發電計畫，歷經七年努力，終於在月前測試成功，創造三項世界第一，是台灣人的驕傲，昨天研究團隊已向行政院長林全報告此一喜訊；總統蔡英文的「非核家園」目標可望向前邁進一大步！

涉賄700萬包庇電玩 高市三民二分局長收押

警界又傳收賄！高市警局三民二分局長李世昌，四年前擔任專責掃蕩八大行業的專勤組長時，涉嫌收賄以包庇電玩業者，高雄檢調廉前天搜索李世昌的住處、辦公室，約談李世昌的家人及專勤組當年七名成員，昨晨聲押李世昌獲准，退休的彭姓員警則以五萬元交保，高市警局將李世昌停職，並改調專員。

八大基礎建設 將強化資安防護

為建構國家資訊安全政策與防制中國網軍等國際駭客攻擊，總統府與行政院昨天召開擴大資安會議，據透露，會中達成共識，有別於馬政府時期國家資通安全會報的架構，資安策略將大調整，側重在國家八大關鍵基礎建設如能源、水資源、交通運輸、銀行等金融、資通訊、緊急醫療、中央與地方政府、高科技園區的資安防護。

(中時電子報)