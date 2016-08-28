加拿大兩原住民出生遭掉包 41年後證實

我要評比

在當了41年朋友後，兩名加拿大原住民男子於26日證實，他們兩人於出生時遭掉包。兩人都居住在人口5000人的小鎮，鎮上居民大都來自克里原住民社區（Cree Nation）。

法新社和英國廣播公司（BBC）報導，最近的DNA檢驗顯示，其中1名男子是由另1人的生母扶養長大，曾任省原住民事務廳長的曼尼托巴省（Manitoba）原住民政治人物羅賓遜（Eric Robinson）證實這項消息。

羅賓遜26日告訴記者，「這裡發生了生涯被偷走情事，這麼說絲毫不誇張。」

這是政府管理的諾威豪斯印第安醫院（Norway House Indian hospital）第二起出差錯案例，把約5000居民小鎮的出生嬰兒掉包了。

史萬森（Leon Swanson）於1975年1月31日在諾威豪斯誕生，3天後泰特（David Tait Jr）於同一設施出生。

淚流滿面的泰特示：「我要答案！我要真相！」

他告訴記者：「我難以言喻。40年過去了，只有煩惱、疑惑和憤怒。」

遺傳檢驗確認泰特的生母是扶養史萬森長大的梅森（Charlotte Mason）。

史萬森仍在等待檢驗結果，但兩家人表示，他們已確信出生時遭掉包。

去年11月也發生類似案例，嘉頓希爾原住民社區（Garden Hill First Nation）男子莫尼亞斯（Luke Monias）與巴克曼（Norman Barkman)，經過DNA檢測發現出生時被對調，兩人比史萬森和泰特早出生5個月。

史萬森和泰特兩家人得悉莫尼亞斯和巴克曼的案例後，決定進行檢驗。他們一直懷疑兩人遭掉包，因為他們的長相都與對方父母很像。

加拿大聯邦衛生部長菲爾波特（Jane Philpott）發表聲明說，第3方調查將會深入追查本案。

聲明又說：「諸如此類不幸案件提醒加拿大人，提供所有原住民高品質醫療保健有多麼緊急迫切。」1050828

(中央社)