台教師訪團登獨島 觀摩韓守護領土決心

來自台灣各地高中的地理與歷史教師一行27人，參加由「知韓文化協會」主辦的韓國歷史文化學術交流與獨島參觀活動，昨天滿載收穫結束行程。

由台北市立第一女子高級中學地理教師張聖翎為團長、「知韓文化協會」執行長朱立熙為顧問的訪問團抵達首爾後，先到京畿道水原與韓國國土交通部的「國土地理情報院」參訪與座談，並且參觀「地圖博物館」。

隨即到「東北亞歷史財團」交流，財團理事長金浩燮隆重接待，並由專人為團員解說獨島的歷史淵源與現況。

兼任教育部地理學科中心種子教師的張聖翎表示，從韓國地理課本中對於獨島的介紹篇幅，國土地理情報院對國土測繪的重視，到東北亞歷史財團對於東海（日本海）註記的研究與推動，再到獨島博物館的展覽內容、學習單與紀念品，以及最後面的獨島登島之旅，均讓人感受到大韓民國政府與人民對於國家領土主權的重視與熱愛。

參訪了新羅千年古都─慶州主要的世界文化遺產後，訪問團搭船經韓國東海的鬱陵島，再搭船登上了獨島。獨島目前由韓國海洋警備隊派駐了40多名武裝海警隊員駐守，實質掌控了這個與日本有領土爭議的島嶼（日本稱為竹島）。

擔任副團長的國立台中第一高級中學歷史科老師陳一隆對中央社記者說，韓國重視領土主權，由韓外交部的外圍組織「東北亞歷史財團」廣邀海外友韓人士前來韓國訪問，親身體會韓國政府和人民守護獨島主權的堅決意志。

往返一共10個小時的船程，只能登島30分鐘，此行能夠在風和日麗與海相平靜之下，成功登上獨島，全團成員都認為不虛此行。1050828

(中央社)