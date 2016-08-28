逆風少年計畫開跑 助提升就業力學習力

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為幫助弱勢青少年，台少盟和全家超商推動逆風少年計畫，透過助學計畫提供學習課程或安排就業力培訓，也提供基金助青少年圓夢，讓逆風少年能向前大步走。

為幫助弱勢青少年減少打工、提升學習力，台灣少年權益與福利促進聯盟與全家便利超商合作，自2010年開始啟動逆風少年大步走計畫，以「青少年就業力培訓計劃」和「逆風教育助學計劃」為主軸，助青少年提升就業力、提升學習力。

台少盟表示，參與逆風計畫的學員有6成家庭收入不穩定，5成學員來自中低收入戶或低收入戶家庭，不少學員的家庭有身心障礙者或需長期照護等情況，因此6成學員必須靠打工來分擔家計和負擔自己的學雜費，平均每週打工20.47小時。

在逆風計畫的協助下，台少盟表示，6年來共募集超過新台幣1200萬元教育資助金，支持761名青少年，還有448名青少年接受資助金完成夢想，除了不少學員順利考取證照，也有學員完成攝影、音樂、微電影等夢想，或是參與志願服務。

台少盟表示，第7屆逆風教育助學計畫申請已經開跑，即日起至9月1日截止受理，只要是22歲以下，高中職及大專院校經濟弱勢、需半工半讀或經濟自立的在學青少年都可報名參加，詳情可上逆風官網（http://www.youthempower.org.tw/plan），或撥打免付費電話洽詢（0800-329-580）。1050828

(中央社)