陸強勢擴張 亞太潛艇競賽加劇

法製「鮋魚」級潛艇相關資料大量外洩，引發亞洲國家緊張，也暴露出東南亞鄰國為了因應中國擴張，致力加強水下戰力的現實。圖為印度「鮋魚」級潛艇首艦「卡瓦利號」2015年10月29日停在孟買海軍造船廠內的資料照。（圖/美聯社）

隨著中國投入大筆軍費發展軍武，並強勢主張南海主權，東南亞鄰國也默默挹注重金發展潛艇，採購能躲過中國偵察的靜音柴電動力系統。

因此，當《澳洲人報》（The Australian）近日報導，承製印度海軍潛艇的法國「國有船舶製造企業」（DCNS）2011年遭駭客入侵，多達22,400頁的機密資料外洩時，隨即引起一陣恐慌。文件上鉅細靡遺地記載了「鮋魚」級（Scorpène-class）潛艦的水底與水上感應器、魚雷發射、通訊與導航系統，還有最敏感的作戰管理系統等機密。

這次洩密牽連十分廣泛，「鮋魚」級潛艇是法國用以出口的型號，像馬來西亞和智利海軍，都已開始採用同級子型號潛艇。此外，澳洲今年4月才因潛艇水底靜音表現，而選中DCNS，打算採購12艘「梭魚」級（Barracuda class）核能攻擊潛艇的柴電動力版，將潛艇汰舊換新。

《外交政策》（Foreign Policy）雜誌指出，洩密所引發的激烈反應，正暴露出在變本加厲的亞洲軍備競賽中，潛艇所扮演的核心要角。對那些憂心忡忡，眼看北京在南海等地進行軍事部署，積極主張核心利益的國家來說，致力發展潛艇，正足以傳達他們不會坐視的訊息。

面對中國在東海油氣田設置雷達，在沿岸部署飛彈，並加強與擴大艦隊、機隊陣容，日本、越南、印尼、馬來西亞、印度與澳洲幾乎只能乾瞪眼，但卻可以發展能悄悄突破中國海軍警戒線的潛艇。

美國戰略與預算評估中心（Center for Strategic and Budgetary Assessments ，CSBA）高級研究員柯拉克（Bryan Clark）指出，儘管中國砸了大錢，從戰機到驅逐艦都進行升級，但展開反潛作戰的能力依然落後。而那對其他鄰國來說，正是個戰術缺口。

曾任美國海軍潛艇顧問的柯拉克說：「這些國家真視這些潛艇為海軍中首要的船隻。」

美國海軍前作戰部長葛林纳（Jonathan Greenert）表示，對亞太國家而言，潛艇已成了吸引人的武器，隨著對中國發展飛彈的顧慮與日俱增，這些政府很可能增加相關預算。

葛林纳指出，他們可以透過隱形的方式來發揮摧毀力量，那就是威懾力，而這種狀況正有增無減。那也正是為什麼DCNS的先進潛艇資料外洩，印度與澳洲等採購國會如此憂心的緣故。

與中國在南海有主權爭議的越南自2009年以來，便採購了價值26億美元（約830億台幣）的俄製「基洛」級潛艇（Kilo-class submarine），以部署金蘭灣。這些柴電動力潛艇不僅噪音低，還裝備了射程達188英里（約303公里）的反艦飛彈，而這將迫使中國在與越南衝突前，不得不三思而行。此外，河內也考慮採購美國的P-3獵戶座（P-3 Orion）海上巡邏機，以追蹤中國潛艇。

儘管中國擁有包括為數達70艘潛艇的龐大艦隊，在數量上遠超過越南海軍，但要追蹤越南新採購的俄製隱形潛艇，卻很可能還是很吃力。

越南的潛艇艦隊以海底游擊隊的方式行動，以小博大，延續了以往對美、法陸上戰爭的傳統戰略，發揮了不對稱作戰的優勢。

在中國大增軍費後，其他亞洲國家也紛紛加碼，據斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute）統計，在2014到2015年間，亞洲軍費開支增加了5.4％，而全球軍費的增加卻僅有1％。

不僅越南，印尼也迫不及待，想要提升潛艇戰力，打算採購隱形柴油潛艇，將原有的兩艘小型潛艇艦隊擴增為7艘。雅加達去年宣布，將採購兩艘俄製「基洛」級潛艇。而早在2012年時，它便訂購了3艘韓國製潛艇。據說印尼想要將部分潛艇，還有戰機部署在與中國南海九段線重疊的納土納群島（Natuna Islands）。

另一方面，印度對中國潛艇近年開始在印度洋出入也有所警覺，為了與中國在水下擴張的勢力相抗衡，新德里野心勃勃，計畫在未來30年打造24艘潛艇。

不過，印度的「鮋魚」級潛艇計畫屢屢延遲，已落後預定時程好幾年。第一艘鮋魚級潛艇「卡瓦利號」（INS Kalvari）原本預定2012年交付，但直到今年才進行海試。如今卻又發生洩密事件，令印度頭疼不已。

(中時電子報)