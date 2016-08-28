3級古蹟台北郵局 成翻轉市容主角

我要評比

郵政風華專題位在台北市北門的台北郵局被列為3級古蹟，配合台北市政府西區發展計畫，將成翻轉市容的主角。

台北市已規劃台北郵局為國家創新創意中心大樓，，投資金額約新台幣270億元到300億元，預定明年招商，西元2020年完工。

中華郵政說，都更後的台北郵局現有古蹟建築仍保留，後方新建兩棟分別為50及30層的大樓，估計可創造的效益，是投資額的至少2到3倍。

根據台北市政府的規畫，這兩座大樓將建觀光旅館並做為創意基地。

日治時期台北郵局是台灣郵政三大一等局，1913年，木造的台北郵局因火災焚燬，同年原處重建，仍是木造的建物。

1920年，台北郵局不敷使用，台灣總督府在原址改建，採用鋼骨建造，1930年完工，是當時全台灣面積及規模最大的郵局營業場所。

由日本人設計的台北郵局，平面呈梯形的三層樓，類似「四合院」配置，為折衷主義建築。入口門廊突出且呈圓拱狀，建物正面則配置四組雙圓形古典式門柱及山牆裝飾；內部構造採簡化設計，柱子與大廳天花板的古典雕刻，仍呈現極度細緻優雅。

台北郵局因逐漸老舊，營業單位一直想拆掉，因建物具歷史價值，拆除計劃遭學者與部分民眾反對。

政府在1992年指定台北郵局為國家3級古蹟，2000年後營業單位積極整修與維持該古蹟，維護台北郵局廳舍的原貌，因不過燒製外牆磁磚的北投窯場停產，2006年台北郵局古蹟外牆整修案獲台北市政府文化局審查通過，2013年底完成修復。

台北郵局參與台北市公辦都更後，將仿照日本郵政雙塔的做法，古蹟建築保留做郵政博物館，郵局業務搬遷到別處，非古蹟的建物及空地，改建為商辦大樓，不但古蹟繼續存在，還因加入新的開發建設，提升價值。1050828

(中央社)