走過兩甲子 中華郵政承載人民信賴大家庭

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郵政風華專題中華郵政已走過兩甲子，跨越3個世紀，改制公司13年來，持續推動業務創新，愈來愈活潑，至今仍是承載人民信賴的大家庭。

中華郵政的歷史，要追溯到清光緒14年（西元1888年），台灣首任巡撫劉銘傳發布「台灣郵政條款」，並在台北府城設置台灣郵政總局，發行郵票，收寄民間郵件。

甲午戰爭後，西元1895年，日本在台灣設置野戰郵便局，隔年廢止野戰郵便，接續辦理普通郵政。

清光緒21年（西元1895年），英人赫德時任清廷海關總稅務司，擬具開辦新式郵政的章程，總理衙門在清光緒22年奉准開辦「大清郵政官局」，由赫德兼領總郵政司綜理開辦郵政事務，是現代郵政的開端。

現代郵政設立之初，由海關稅務司兼管，清宣統3年（西元1911年）郵政始脫離海關，由郵傳部接管，並設立郵政總局。

民國元年（西元1912年）郵傳部改為交通部，「大清郵政」亦改為「中華郵政」。

民國19年（西元1930年）郵政儲金匯業總局成立。民國24年（西元1935年）郵政法公布，郵政儲金匯業總局改名為郵政儲金匯業局，隸屬於郵政總局，同時開辦簡易人壽保險業務；民國25年郵政法施行並訂定「郵政規則」，確立郵政事業發展的基礎。

民國35年台灣郵電管理局成立，民國38年4月1日，奉准分設台灣郵政管理局與電信管理局，同年郵政總局及郵政儲金匯業局自大陸遷台。

民國69年9月1日，郵政總局因應業務發展及加強經營管理需要，將轄屬台灣郵政管理局改制為台灣北、中、南三區郵政管理局。

因應市場競爭及突破郵政經營限制，民國91年7月，郵政法修正完成，並在隔年1月1日，郵政總局正式改制為交通部100%持股的國營「中華郵政股份有限公司」，組織型態由政府機關改制成國營事業機構，概括承受改制前郵政總局的資產、負債，並持續經營原有業務。

民國96年2月9日改名為「台灣郵政股份有限公司」，後因郵政政法修法程序未完成，民國97年8月1日，再依法回復法定名稱為「中華郵政股份有限公司」。

中華郵政公司化後，經營走向企業化，現任董事長翁文祺2014年上任後，在翁文祺推動一連串郵局形象改造計畫，「擦亮招牌」成為首要任務，將上千老舊郵局招牌全更新，且將以往傳統舊式燈管，換成較環保且更明亮的LED燈，讓郵局名符其實變成「亮點」。

近幾年，中華郵政更致力於局屋改造及資產活化，招商合作對象有旅館、速食業及超商等，並從2014年3月，推出首波郵政LINE貼圖，至今已有五波圖案，拉近與眾的距離。

中華郵政至今已128年，走過兩甲子、跨越三世紀，歷經數次組織變革，目前是個擁有2萬6000多名員工，在全國各鄉、鎮、市、區及離島超過1300個據點，為全國民眾提供郵務、儲匯、壽險的普及化服務，近兩年還透過郵局通路，協助各地小農銷售農產品，是個承載人民信賴的大家庭。1050828

(中央社)