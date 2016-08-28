平溪老郵筒 跨甲子見證歷史

平溪曾有採礦的黑金年代，更是天燈的故鄉，在流逝溪水中，看到歲月的痕跡，而平溪郵局的老郵筒也橫跨1甲子見證歷史。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真 105年8月28日

郵政風華專題平溪曾有採礦的黑金年代，更是天燈的故鄉，在流逝溪水中，看到歲月的痕跡，而平溪郵局的老郵筒也橫跨一甲子見證歷史。

清乾隆年間，閩人自福建泉州、安溪二地渡海而來平溪開墾，依山傍基隆河，以務農為主，先民大多採集薯榔、樟腦及種植大青、茶葉等作物，生活淳樸。

平溪區公所表示，礦業龍頭顏雲年民國7年﹙西元1918年﹚創立台陽礦業株式會社，全面開採煤礦並投下巨資開闢平溪線鐵路，使平溪區進入發展的蓬勃期，直到民國60年代礦坑停採，人口大量外移，盛極一時的礦業城市又回復到以農為生的鄉村。

平溪從絢爛到平淡，平溪郵局前的老郵筒見證了歷史，也為長年來異鄉淘金的礦工們投入家書報平安，如今，渾厚的身影，仍在為平溪的居民服務中。

新北市政府觀旅局表示，平溪郵局前方的直立式郵筒，這種舊式郵筒在民國50年代頗為常見，後來隨著都市發展，舊式郵筒太佔空間而逐漸被汰換。

平溪郵局的老郵筒因位在地勢較高的山坡地而被保存下來，成為當地郵局的一項特色。尤其是近來在市府營造下，平溪蛻變成為天燈故鄉，吸引眾多國內外觀光客來此體驗浪漫情懷。

如今，此一老郵筒成了全台歷史最悠久的老郵筒，外表漆上綠色代表色，具有紀念價值。遊客多會特別買明信片，在此投遞寄給友人。

平溪郵局經理張如南表示，相傳平溪郵局是從日據時期昭和16年（1941年）所設立的「3等郵便局」，換算鑄鐵製造的老郵筒屹立迄今已逾一甲子，為當地礦工及居民提供郵政服務。

也因此，他說，許多人來平溪旅遊，一定會來郵局與老郵筒合影，或是買個明信片來投郵，透過全台現役最老的郵筒，來傳達當時的感受與心情。

他表示，在陸客多的時間，紀念郵票及明信片賣得火紅，尤其是幾年前在郵筒旁設了「王大明」人形立牌，也讓郵局成了當地觀光熱點。

張如南表示，雖然陸客減少了，但來看老郵筒的人仍絡繹不絕。平溪郵局是平溪地區唯一的郵局，不僅是當地農會以外唯一的金融單位，更是平溪地區大多軍公教人員的薪資帳戶所在。因此，老郵筒也會和郵局一樣，靜靜地看著地方發展，默默地為鄉親提供服務。1050828

(中央社)