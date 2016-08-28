結合在地文化 安平郵局劍獅郵筒夯

郵政風華專題台南市安平老街是熱門旅遊去處，除了古蹟、美食之外，獨特的劍獅文化也是一絕；隱身商圈中的安平郵局也以劍獅為特色來「打扮」，兩個可愛的劍獅彩繪郵筒，成為遊客必訪景點。

安平劍獅是台南特有的重要文物，相傳起源於安平過去為明、清水師駐地時，軍隊在戰場上為威嚇敵人，會在盾牌上塑出威猛的獅子模樣；當士兵操練結束返家，習慣將劍、盾掛在門口的架子上，看起來就像是獅子咬著一把劍。宵小之輩見看後知道男主人已經返家，不敢入侵，令家宅得以平安。

安平居民在這樣的風俗傳統下，興建住宅時會在門口醒目處掛上一個獅子咬劍（劍獅）的圖騰，作為辟邪之物，祈求守護居民闔家平安，也成為代表台灣歷史文化的古老文物之一。

遊客造訪安平老街一帶，只要在巷弄裏稍微尋找一下，就可發現許多不同的劍獅圖騰；還可找到解說牌，了解各種造型所代表的涵意。位在安平古堡旁的安平郵局前，還有兩個劍獅彩繪郵筒，設立以來總是吸引遊客目光，連熱門的手機遊戲精靈寶可夢，也把劍獅郵筒設為寶可夢驛站，使得朝聖的人更多。

台南郵局局長蘇慶輝表示，安平有古蹟、老街、美食，還有濃得化不開的人情味，一景一物，述說著動人的故事，旅人會讓風景更溫馨美麗。安平郵局與安平古堡毗鄰而居，遊人如織，郵筒是遊客造訪合影留念的重點，於是將「安平劍獅圖騰」彩繪在郵筒上，希望傳承在地文化特色。

他說，安平郵局剛好是台南市的88號觀光公車停靠站，在此下車可到安平古堡、老街尋劍獅、嘗美食，還可參觀景象特殊的安平樹屋。台南郵局貼心設置「POST」候車椅讓遊客暫歇，並打造「安平郵堡，陪你到老」打卡新地標，希望讓硬體設備成為風景的一部分。1050828

(中央社)