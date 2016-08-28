外交部：關注教廷改善陸梵關係談話

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外交部今天表示，已掌握教廷聖座國務卿帕羅林盼改善梵陸關係的談話，並會密切關注，但強調中華民國與教廷高層互訪密切，未來仍將持續強化雙邊邦誼。

據媒體今天報導，梵蒂岡最高階外交官、聖座國務卿帕羅林樞機8月27日說，梵蒂岡希望能與中國大陸改善關係，雙邊關係轉暖將有益於全世界。

對此，外交部說明，有掌握教廷與中國大陸對話及相關情形，並持續密切關注發展。並指出教廷非俗世國家，對外關係首重全球牧靈及福傳，對於中國大陸地下教會教友待遇及地上教會未能與羅馬教會共融均甚為關切。

外交部強調，中華民國與教廷邦誼源遠流長，多年來雙方高層及重要官員互訪交流頻繁密切，與教廷各委員會及天主教慈善機構合作交流頻繁，並時常在中華民國舉辦國際活動。

且雙方長期以來合作進行多項人道援助計畫，積極回應教宗慈愛呼籲，以濟助世界各地災民，例如援助伊拉克北部災民，濟助西非伊波拉疫情災民、尼泊爾震災災民、日本及厄瓜多震災災民等。

外交部表示，教廷及受助國教區主教團領導人均對台灣善行表達感謝，讚譽為教廷堅實人道慈善夥伴。未來台灣將續致力增進與教廷和平人道慈善夥伴關係，積極參加教廷舉辦國際活動，持續強化雙邊邦誼。

此外，副總統陳建仁將擔任總統蔡英文特使，9月2日啟程出席9月4日在梵蒂岡舉行的德蕾莎修女封聖儀式，訪團另將會晤教廷的高階神職人員，並與中華民國駐梵蒂岡神職人員、旅居義大利僑領等餐敘，視察駐教廷大使館、義大利代表處。1050828

(中央社)