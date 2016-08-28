梵蒂岡國務卿帕羅林：期待與陸建立新良好關係

梵蒂岡國務卿帕羅林樞機主教27日表示，聖座期待與大陸建立新的良好關係，信賴天主聖意的安排，以健康的現實主義譜寫歷史新篇章。(美聯社)

中梵關係突破，往建交之路邁進，日前天主教香港教區樞機主教湯漢透露，教廷與大陸已就主教任命達成初步結果。梵蒂岡國務卿帕羅林（Pietro Parolin）樞機主教27日表示，聖座期待與大陸建立新的良好關係，促進世界和平，信賴天主聖意的安排，以健康的現實主義譜寫歷史新篇章。

中梵達成主教任命共識，意味中國大陸的地下教會與中共當局認可的地上教會將在無形中融合，這也代表，華人社會天主教結構將有所變化。

帕羅林27日在波代諾内（Pordenone）教區，以「剛恆毅在聖座與中國之間搭橋」為題發表演講，他指出，剛恆毅是首位聖座駐華代表，曾努力不懈地促進教會與中國的對話，堪稱為真正搭橋的人。

帕羅林樞機表示，「許多人都希望並期待聖座與中國關係進入新季節，使世界和平獲得益處。然而與中國建立新的良好關係並非最終目的，我們經過深思熟慮，既有擔憂也有不安，考慮的只是中國天主教徒和全體中國人民的益處，只為促進整個社會和諧及世界和平。」

針對帕羅林的談話，外交部回應，已掌握教廷聖座國務卿帕羅林盼改善梵陸關係的談話，並會密切關注，但強調中華民國與教廷高層互訪密切，未來仍將持續強化雙邊邦誼。

副總統陳建仁將擔任總統蔡英文特使，9月2日啟程出席9月4日在梵蒂岡舉行的德蕾莎修女封聖儀式，訪團另將會晤教廷的高階神職人員，並與中華民國駐梵蒂岡神職人員、旅居義大利僑領等餐敘，視察駐教廷大使館、義大利代表處。

(中時)