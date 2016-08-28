MLB》王建民對紅襪登板 球速飆到150

王建民28日對紅襪救援登板。(美聯社資料照)

我國投手王建民休息兩天後，皇家隊28日作客紅襪6局下2比7落後時登板，接替先發達菲。王建民主投3局，球速最快來到93.6英里(150.6公里)，挨3安失1分另飆1K、1保送，皇家最終3比8不敵紅襪，王建民無關勝敗。

皇家隊此役推出左投達菲先發，不過開賽就被波格茲轟出2分炮，回頭皇家隊S.裴瑞茲也從紅襪先發普萊斯手中開轟、A.艾斯寇巴掃出2壘打扳平，但紅襪下半個半局接連安打又取得4比2領先。紅襪4、5局再添3分，5局打完皇家2比7落後。

王建民登板就保送首打者希爾，用沉球三振掉小布萊德利後，遭派卓亞先擊出中外野安打，波格茲再補上彈出右外野全壘打牆的場地2壘打失掉1分，但王建民隨後讓「老爹」歐提茲和貝茲擊出滾地球，皇家2比8落後。

建仔7局下回穩，先用沉球解決掉H.拉米瑞茲，接著用1球讓李安出局，面對克里斯楊王建民還飆出93.6英里(150.6公里)速球，克里斯楊的深遠飛球在全壘打牆前接殺，三上三下解決這半局。

8局下王建民續投，讓希爾擊出滾地球連續解決掉6位打者，儘管隨後遭小布萊德利敲出中外野安，但面對連續11個打數的派卓亞，王建民讓他擊出雙殺打，也終止派卓亞的連續安打紀錄。皇家S.裴瑞茲9局上轟出單場第2轟陽春炮，但並無其餘攻勢，最終皇家3比8吞敗。

(中時電子報)