陸農村留守兒童數千萬 數百萬單獨居住

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大陸一項統計顯示，農村留守兒童6102.5萬人，占農村兒童37.7%；其中，單獨居住的兒童占3.37%，高達205.7萬人。大陸各省市近來推出相應措施，有省分明確要求16歲以下兒童不得獨居。

中國大陸中華全國婦女聯合會2013年曾發布上述統計，大陸民政部、教育部、公安部已聯合發文，要求從2016年3月底至7月底，在全國範圍內開展一次農村留守兒童摸底排查工作。

大陸新京報今天報導，浙江、重慶、山東、四川等省分已公布排查結果，至少有24個省分推出具體的留守兒童關愛保護措施，有省分明確要求16歲以下兒童不得獨居。

部分省分還公布這些留守兒童中完全處於無人監護狀態的兒童數量。湖北省數據就顯示，現有農村留守兒童73.9萬餘人，其中無人監護的有1.1萬餘人。

大陸民政部官員2月曾公開表示，外出務工父母不能「說走就走」，外出務工人員要盡量攜帶未成年子女共同生活，或父母一方留家照料，對於不履行監護職責的要依法採取措施。

公開統計資料顯示，中國每年有近5萬名兒童死於意外傷害，其中大部分是留守兒童。2014年一份調查數據顯示，49.2%留守兒童在過去一年中遭遇過不同程度的意外傷害。

大陸教育部官員5月曾表示，未來將對留守兒童、流動兒童及殘疾兒童等弱勢群體制定專門的入園政策，為留守兒童建一批寄宿制幼兒園。此次，留守兒童入園、入學受教育的權利也在各地的舉措中有體現。1050828

(中央社)