迪士尼電影首位公主 配音找大洋洲少女

迪士尼電影公司公主系列動畫片將首度出現大洋洲公主,而且與過去不同之處在於配音並不是邀請好萊塢女星,而是找現實生活中與劇中人物年齡相近的玻里尼西亞血統少女。

迪士尼電影(Disney)最新一部的公主系列動畫片「海洋奇緣」(Moana),訂於今年11月底在北美地區上映。

迪士尼2013年推出的動畫片「冰雪奇緣」(Frozen),曾在全球票房刮起旋風,電影主題曲「Let It Go」更成為爆紅單曲,今年「海洋奇緣」能否創造另一波熱潮,受到好萊塢高度矚目。

「海洋奇緣」故事主人翁角色設定為16歲「夢娜」(Moana),她將是所有迪士尼公主系列電影主角當中,首位出身於大洋洲的公主。為這個角色擔任配音的聲音演員,並不是好萊塢女星,而是土生土長的夏威夷少女奧莉伊卡拉瓦爾侯(Auli'i Cravalho)。

2001年出生於夏威夷歐胡島(Oahu)的奧莉伊卡拉瓦爾侯,在擔任「海洋奇緣」幕後配音之前,並沒有演藝經驗。在「夢娜」角色配音員的甄選當中,她在數百名報名者裡脫穎而出。

「海洋奇緣」導演約翰瑪斯克(John Musker)曾在新聞發布會上表示,決定挑選奧莉伊卡拉瓦爾侯的主要原因是,在她的試音與回電交談中,都展現出一股勇敢無畏的特質。

他也表示,奧莉伊卡拉瓦爾侯不但具備活潑、聰穎的個性,卻能同時表達故事角色脆弱的一面,對於未來面臨的困難她並不害怕,而且她的玻里尼西亞血統也具有加分效果。

迪士尼公主系列電影的女主角,儘管劇情當中的角色人物設定都屬於少女階段,並沒有超過20歲,但幕後配音卻都是「熟齡」的女演員。以近幾年的幾部迪士尼公主電為例,「公主與青蛙」(The Princess and theFrog)女主角「蒂安娜」(Tiana)只有19歲,但擔任配音的是1972年出生的安妮卡諾尼羅斯(Anika Noni Rose)。

「魔髮奇緣」(Tangled)女主角「樂佩公主」(Rapunzel)只有18歲,負責配音的曼蒂摩爾(Mandy Moore)是1984年出生;「勇敢傳說」(Brave)的「梅莉達」(Merida)角色人物為16歲,配音女星凱莉麥當勞(Kelly Macdonald)則是1976年出生。

就連「冰雪奇緣」當中,18歲「安娜公主」(Anna)的幕後配音,也是邀請1980年出生的克莉絲汀貝爾(Kristen Bell)擔任。

事實上,從1937年的「白雪公主與七個小矮人」(Snow White and the Seven Dwarfs)經典電影開始,迪士尼公主系列電影的公主們,都是由實際年齡較大的女演員負責配音。

「白雪公主」人物角色雖然只有14歲而已,負責配音的亞瑞安娜卡塞洛提(Adriana Caselotti)當時有21歲。1950年的「仙履奇緣」(Cinderella)片中,灰姑娘年紀是19歲,而配音的伊蓮伍茲(Ilene Woods)當時也是21歲。

與過去的迪士尼公主比較之下,「海洋奇緣」的「夢娜」公主不僅具備首位來自大洋洲公主的身分,展現多元族群文化,而且也是第一次真正由實際年齡仍在青少年時期的少女擔任配音的公主,頗為難得。

對於奧莉伊卡拉瓦爾侯來說,這項配音工作可以說是讓她美夢成真。她在2015年底接受「時人」雜誌(People)專訪時說道:「從嬰幼兒時期開始,我就一直非常想當迪士尼公主了。」1050828

