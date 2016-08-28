推創新自造教育 教育部斥資1.6億

教育部政務次長陳良基接受中央社專訪表示，maker是一種很好的激盪與面對問題的學習心態。學生透過「學習、分享、動手做」啟發興趣，進而培養解決問題與團體思考的能力。（資料照片）中央社 105年8月27日

－創客風潮來了專題之五十八近年全球盛行自造者運動，教育部自2015年起推動創新自造教育計畫，今年斥資逾1.6億元分別在高教端、高中職、國中小、師資培育與終身教育等不同階段推動自造者教育。

自造者運動（Maker Movement）強調DIY自製、創意、共享，從歐美開始席捲全球，這一股「maker」風潮在台灣引起許多青年世代投入數位製造、Fab Lab、Maker Space的創建與推動。

對此，教育部政務次長陳良基接受中央社專訪表示，maker是一種很好的激盪與面對問題的學習心態，教育部近年推動的創新自造教育計畫，目地就是將maker與「多元學習」的教育理念結合，鼓勵學生透過「學習、分享、動手做」啟發興趣，進而培養解決問題與團體思考的能力。

教育部資料顯示，教育部在全台分別設立大學、高中職、師資培育、社會教育等四個類型共27個maker基地，並挹注各級學校經費，設立maker實驗室。

教育部105年度總計投入預算1億6201萬元推動創新自造教育計畫。其中，大學端總預算為5000萬元、高中職2300萬元、國中小6600萬元；師資培育1558萬元。

教育部並選定國立台灣科教育館、自然科學博物館、科學工藝博物館、海洋科技博物館等4個社教館所，針對學生與一般民眾辦理Maker精神推廣課程、活動、競賽、工作坊、展覽與講座等，補助共計743.7萬元。

教育部去年開始陸續擇定國立臺北科技大學、虎尾科技大學、雲林科技大學、高雄第一科技大學等4校，作為大學階段推動創新自造教育的北、中、南推動基地，並為推展各級學校自造教育及串連民間、企業自造資源的總窗口。

在高中職部分，教育部目前已設定13所公立高中職為創新自造計畫北、中、南、東高中職推動基地，並將持續遴選學校增設fablab，及規劃為全區、北中南、高屏區及東區共計6部的Fab Truck巡迴全國497所高中，辦理師生3D列印研習及體驗等活動。

陳良基分析，小學階段的maker教育著重讓培養學童對「動手做」產生興趣；國高中階段的學生具有數學、物理、化學等學科基礎，能以科學方式將東西做出來。而大學階段則著重目的性傳達，如做出創業產品以解決某些問題。因此，大學端較接近真實商品產製。

他也提到，技職院校教育重心就是技術培訓，因此在相關maker space設置上便配合技職院校專題實作，透過如「區域產學合作中心」等方式，希望跟產業有所連結。在技職端推maker教育會希望學生製造出來的成果具備「產品」的成熟度，有機會甚至能創新創業。

陳良基認為，maker實際上結合各種工藝，如包含木工、鐵工、焊接技術外還包含撰寫程式的技能等，「所以我常比喻它（maker lab）就像一個『體育中心』一樣，我們現在做的是營造一個體育中心，讓喜歡運動的人進來做喜歡的運動。」

他說，教育部在推動技職體系的maker教育也是以這樣的形態，各校不同科系發揮個別專長，學生發現哪些技能需要整合、哪些需要加強來建置對應的maker space，學生便可透過跨校選修的方式取得各校不同maker space的資源。

但陳良基也坦言，台灣推動maker教育較大的瓶頸在於「升學」。

他說，歐美教育鼓勵學生動手做，引導學生興趣與maker精神相輔相成，但台灣「強調分數」的升學體制下，缺乏興趣引導，且台灣的國高中生仍有升學考量，「maker」、「自造」並非升學上的「必須」。

陳良基表示，推動maker教育是希望讓學生「動手做、好好玩」，但在「玩的學習」過程碰上升學考試就變了味道。教育部除了透過新課綱引導學生適性學習、摸索興趣外，也在師資培育融合maker教育，讓老師能引導、激發學生的興趣與潛能。1050828

(中央社)