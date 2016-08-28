考生壓力大 專家：家長是關鍵

明天開學，考生升學考試倒數。專家說，學生應培養正向抒壓，家長應多陪伴、別投注夢想壓力在孩子身上，以免孩子陷負向壓力循環，造成心理問題。

董氏基金會心理衛生中心表示，根據一篇發表於心理學前端期刊的研究指出，青少年時期學業、體育、社交表現、個人挑戰及長輩的期望，這些看似「好的壓力」可能阻礙他們的學習能力並延續到大學，造成成年初期對學業失去興趣以及心理健康問題。

研究者以美國2所私立高中的十一年級學生（相當於台灣的高二學生）共128名為研究對象，結果顯示49%的學生感覺每天壓力都很大，26%的學生出現明顯憂鬱症狀。

根據董氏基金會調查發現，若總是以「抽菸喝酒」、「大吃大喝」、「不管他」來抒壓的青少年，有明顯憂鬱情緒需專業人員協助的比例高於其他抒壓方式者；另一份報告也指出，台灣12到17歲青少年終生飲酒盛行率為5.56%到11.62%。相對於飲酒，吸菸率隨年齡倍增，且以青年人居多。

成功大學教育研究所教授董旭英表示，台灣高中生無法避免學業與升學方面帶來的壓力，尤其國高中是建立自我價值重要時期，學生容易將自我價值與考試成績直接連結，如果考試表現不佳就會覺得自己沒有價值、缺乏自信。

董旭英說，學生應培養多元的生活重心，從各種興趣活動提升自我認同感，同時也抒解壓力；父母也應陪孩子找到除了課業以外的特長，透過和孩子分享自己的事情，引導孩子願意分享自身情緒；從共同完成一件事情、一起運動，與孩子一起面對挫敗，增近親子關係，讓孩子發現有父母的陪伴，自己並不孤獨。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，積極的抒壓策略會形成一個正向循環，效應持續時間長，就像聽音樂、唱歌產生的愉悅感，不會帶來負面效應；但消極性抒壓策略，如抽菸、喝酒、或大吃大喝，暫時的逃避或遺忘，短暫抒壓後將帶來更多的煩惱與擔心等負面效應，易形成新的壓力循環。

葉雅馨說，董氏基金會的調查中也證實，學生的壓力除學業成績，就是長輩的期待，建議父母不要將自己未完成的夢想加在孩子身上，應適時給予孩子鼓勵，一同面對求學過程的挑戰與壓力。1050828

(中央社)