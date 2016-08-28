川普籲投給法治：當選立刻驅逐非法移民

我要評比

美國共和黨總統候選人川普今天來到愛阿華州造勢時，詳細說明打算如何處置非法移民。他說，非法移民攸關人民就業，若當選總統，一旦就職便立即驅逐非法移民。

川普（Donald Trump）在愛阿華州狄蒙（Des Moines）表示：「第一天，我就會快馬加鞭地把非法移民驅離這個國家，包括數十萬名在歐巴馬與希拉蕊政府時代，被放進美國社區的人。」

川普的民主黨對手希拉蕊在歐巴馬首屆總統任內擔任國務卿。下屆總統將於明年1月20日就職。

川普說：「我會造1面更大的邊界牆，設置全國電子查證系統，阻止非法移民申請福利與津貼，並開發入出境追蹤系統，確保迅速驅離簽證逾期者。」

頭戴白色棒球帽的川普還說：「如果不強制執行簽證到期日，我們就會有個開放邊界，就是這麼回事。」

「投給川普，就是投給法治國家，投給希拉蕊，就是投給開放邊界。」

川普也承諾協助非裔找工作，試圖爭取黑人選票。

「非法移民搶走非裔公民或任何公民的工作，就是徹底侵犯美國公民的權利。法律之下人人平等，我國的移民法也須一體應用。」

川普說，明年1月就任後的優先要務就是立刻驅逐非法移民，「讓這些國際幫派將成為過去式，他們的橫行霸道也將得以終結」。（譯者：中央社鄭詩韻）1050828

(中央社)