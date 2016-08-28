培育新世代創客 行政院出招

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時任行政院政務委員的蔡玉玲過去長期推動科技政策立法，她表示，創客胖卡巡迴至今，已獲得不少迴響，「很多高中學生還跟我說：『政委，三天太短了』」。（資料照片）中央社 105年8月28日

－創客風潮來了專題之五十九培養新世代的創客（Maker）必須從教育紮根。教育部「校園行動實驗車」（Fab Truck）巡迴後，行政院2015年vMaker計畫，規劃「三部曲」，全面提升台灣創客動能。

針對跨部會資源整合，教育部政務次長陳良基接受中央社專訪時說，vMaker網站由勞動部建置，做為資源整合平台，勞動部還提供教育部勞動人力、產業需求等資料作為研擬創客教育政策的參考，科技部則提供科技技術上的支援。以學生作為主體，進行跨部會合作。

陳良基也提到，新政府上台後，行政院關於推動創新、創業、創客等相關跨部會會報仍然存在，但目前尚未啟動會議，未來可能由行政院政務委員林萬億督導。

行政院2014年啟動創客行動，希望培養3D列印應用與文創人才，搭上全球創客潮流，教育部國教署也因此在2014年開辦校園行動實驗車，巡迴全國500多所高中職，獲得不錯迴響。

2015年，行政院在此基礎上加強創客推廣，增派創客胖卡（Fab Truck）巡迴全台189所高中職，在每個駐點學校停留3天，希望從校園開始，培育新世代創客，作為vMaker計畫「第一部曲」。

長期推動科技政策立法、時任行政院政務委員的蔡玉玲接受中央社訪問時表示，接下來，第二部曲將推動創客擂台、拍攝紀錄片，作為未來教材；第三部曲便是建成創客基地Fablab Taipei（TAF）。

其中，創客胖卡巡迴至今，已獲得不少迴響，蔡玉玲說：「尤其裡面有3D列印的設備，一般高中可能看都沒看過。很多高中學生還跟我說：『政委，三天太短了』」。

校園反應熱烈，師生都有期待。創客胖卡已經從1台，演變為至今6台，蔡玉玲說，現在甚至也有「是不是應該也要到國中去」的討論。

vMaker第二部曲則是創客擂台。蔡玉玲說，雖說是競賽，但著重學習、分享、創造，「落實maker精神」。

經海選出的15個maker透過競賽實現創客精神，其中，有分組「人體發電機」競賽，讓原本互不相識的幾個人，合作創造出更具創意的成果。蔡玉玲說，競賽的過程也已經拍成影片，希望在校園播放，透過影片「讓大家看到什麼是maker，maker精神是什麼」。

2015年底，「Maker旗艦基地—Fablab Taipei (TAF)」正式啟用，行政院開放空總基地為創客使用。時任行政院長毛治國在啟用儀式上說，未來此處除了扮演Fab Truck基地、「vMaker」計畫的全台加油站外，更將成為台灣連結國際創意最重要的Maker 旗艦基地。

全球目前有79個國家成立超過566個創客實驗室，Fablab Taipei（TAF）是全球第80個國家。

期許讓台灣有更多創新、手作的動能，也讓創客人才源源不絕，前教育部長吳思華在談到台灣創客教育時說，創客教育政策以5年規劃，預計投入6億元，希望在大學階段、高中職階段、國中小的師培及社教館，都能有全面的創客教育基地。

「Maker強調鼓勵學生的創意，透過實踐你可以看到你的成品，可以得到很大的自我成就感」，吳思華認為，創客教育鼓勵學生在動手做中學習，在不久的未來，創客教育「會有很大的發展機會跟空間」。1050828

(中央社)