兩岸創客差異 教育部：台灣優勢是開放

－創客風潮來了專題之六十兩岸近年推動自造者（創客）教育。教育部政務次長陳良基表示，雙方對推動maker教育目的不同，台灣雖不似大陸以量取勝投入創業，但文化自由開放更能與國際接軌。

為了跟上國際創客風潮，鼓勵創新、創業，中國大陸教育部已提出，從2016年起所有高校（大學）都要設置創新創業教育課程，對全體學生開發開設創新創業教育必修課和選修課，納入學分管理。有許多中學開始投入經費，將創客、創新教育的硬體設備引入校園。

談到兩岸maker教育的差異，陳良基接受中央社專訪時表示，從教育部的角度來看，maker教育就是「maker lab」（自造者實驗室）的概念，透過營造共同學習的環境，讓學生自發性的想法在這個空間中發生，是很好的實做學習工具平台，但不會強迫學生一定要創業，這是台灣與大陸最大的不同。

陳良基分析，中國大陸的maker都是在大陸國務院總理李克強2015年所提出的「大眾創業、萬眾創新」的概念號召而來，完全將maker與創業緊密結合。

他表示，中國大陸推動創新創業是因為共產制度下每個人都要分配工作，但現在大陸人口與社會形態改變，並無法完成這樣的目標，因此才會鼓勵民眾創業，所以目的與台灣不同。

陳良基說，台灣的maker是從design thinking的角度，從設計、思維摸索解決問題的形態、分享技能等，不一定與「創業」緊密結合。

但他認為，台灣maker與美國矽谷maker文化相同，如果在解決問題的過程中發現成果形態相當不錯，有機會發展成產品時，台灣過去在創新創業本就有既有軌道可行，要集資、創業，台灣也具備可行環境。

陳良基也提到，台灣高科技產業蓬勃，台灣學生對這些高科技基礎並不陌生，maker運動中以軟體設計為主的「黑客松（程式設計馬拉松）」也在台灣有所發展，台灣學生maker在醫療領域上也有傑出表現，如美國麻省理工學院、史丹佛大學的maker也常在國際研討會上與台灣團體交流。

他表示，從上述這些現象顯示，文化相對開放並積極與國際交流都是台灣maker教育最大的優勢。1050828

(中央社)