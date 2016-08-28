東豐快新河堤替代方案 優勢大不同

我要評比

東豐快新河堤替代方案，建設局將於9月6日起陸續於豐原、石岡、東勢舉辦三場公開說明會，讓地方獲得正確的資訊。（陳世宗攝）

「以溝通化解疑慮、爭取反對改支持！」台中市政府建設局對東豐快速道路計劃提出「外環河堤替代方案」，仿西濱快速道路低路堤設計，在大甲溪南側以外環式平面道路進行，並擬設3處匝道進出口。建設局將於9月6日起陸續於豐原、石岡、東勢舉辦三場公開說明會，讓地方獲得正確的資訊。

建設局指出，東豐快新河堤替代方案，與「原隧道案」截然不同，也與前市府時期的河堤方案，路線可能讓石岡「一分為二」，有明顯差異；更不會有環團所提「北岸河堤方案」沿921地表裂跡行進，地質不穩且衝擊自然景觀、須經過自來水水質水量保護區等重大缺點。

建設局長黃玉霖說，對外公布的替代方案，與前市府時期曾討論的河堤方案，兩者並不相同。前市府時期的方案，前半部份規劃與東豐自行車道共線，但往東經過石岡壩管理中心後，路廊較外環河堤案更偏向石岡市區，因此讓居民質疑恐讓石岡「一分為二」，不利地方發展。

新的外環河堤替代方案，路線緊鄰大甲溪河川治理線外，可避免聚落切割，並降低建物拆遷數量。此外，道路設計採「快速公路等級」，相較於舊河堤方案僅為地區性道路，新的替代方案能提供居民更快速、便捷的道路服務水準。

建設局強調，新的替代方案採平面及路塹箱涵結構，可降低通過斷層帶的影響，兼具造價低、工期短的優點。且行車通過萬順一街、萬順三街住宅區，可減少拆遷既有建物，以利鄰近居民通行。

針對環團主張大甲溪北岸「北岸河堤方案」。建設局指出，路線是沿著921地表裂跡行進，路廊通過破碎地層，地質條件非常不穩定，環境衝擊不小於原隧道案。因北岸路廊與多處斷層斜交或平行，且位於山坡地除坡腳易受溪流沖刷外，約有4.3公里位於山崩地滑地質敏感區，另外北岸河堤方案需配合拓寬部份「中44」線，需採半挖半填方式，對原有綠色景觀衝擊巨大。

黃玉霖強調，北岸路線行經石岡壩自來水水質水量保護區，重疊範圍長達7.2公里；對於交通服務方面，北岸方案與台3線距離遠，道路等級因地形限制，只能採地區性道路等級規劃設計，較快速道路等級低，交通轉移效果不明顯，對台3線交通服務改善幅度有限；最後，北岸方案行經偏遠地區，無法帶動地方發展。

(中時)