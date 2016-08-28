義強震喪禮 忠犬不離棺送主人最後一程

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義大利舉國哀悼強震近300名罹難者的同時，今天先為其中數十名罹難者舉行令人垂淚的告別式。其中，1隻忠狗拒絕離開死去的主人靈柩，令人相當不捨。

英國「每日郵報」網站（Mail Online）報導，葬禮期間，有隻金色可卡犬拒絕離開主人的靈柩旁邊，令人看了相當心碎。

這隻忠狗在體育館被拍到逗留在主人的靈柩旁。

據信這名死者來自這次強震重災區之一阿古莫里（Accumoli）。

義大利24日發生強震至今已有291人罹難，且截至目前發生超過1300起餘震。

法新社報導，義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）、總理倫齊（Matteo Renzi）與其他領袖今天前往中部地區馬爾凱（Marche）首府、阿斯科利皮契諾（Ascoli Piceno）的體育場，數百名民眾一同哀悼。

罹難者親屬坐在綴滿鮮花的棺材旁，有的人癱在棺材上，悲痛欲絕地哭泣，其他人也擁抱彼此。

阿斯科利皮契諾地區主教德柯爾（Giovanni D'Ercole）懇求民眾，絕不能失去希望。

德柯爾說：「別畏懼喊出你的痛苦，但也絕對不要灰心喪氣。」

「我們將同心協力重建家園及教堂，更重要的，我們將一起為我們的社區重拾生機，村中的鐘聲將再次響起。」（譯者：中央社周莉芳）1050828

(中央社)