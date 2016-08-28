韓國盲眼莫扎特爆紅 電影拍出成長路

3歲無師自通就能彈出貝多芬名曲的韓國小女孩柳藝恩，天生失明卻擁有絕佳音感，5歲受邀參加韓國「Star King」節目爆紅，電影「琴鍵上的奇蹟」拍出她充滿荊棘與愛的成長路。

上月剛滿14歲的柳藝恩，一出生就被生母拋棄，還因為天生雙眼失明沒人要領養，當時擔任志工的媽媽朴靜順，把她帶回家、將她扶養長大。

柳藝恩在3歲無師自通，彈出貝多芬名曲「給愛麗絲」而聲名大噪，5歲受邀參加當紅達人秀「Star King」節目演出而爆紅，在主持人姜虎東及眾多藝人見證下彈奏優美樂章，令現場近百名觀眾當場飆淚、大受感動，不僅奪下該節目最高95分，更被封為「盲眼莫札特」。

後來她還與韓流男團Super Junior及東方神起同台演出，就連美國童星小康妮都慕名前來合作。然而在媒體高度曝光下，藝恩逐漸陷入迷失，屢次參賽皆以失敗收場，讓她的音樂之路岌岌可危。

電影「琴鍵上的奇蹟」歷時5年拍出柳藝恩音樂路上的奮鬥不懈，也拍出她充滿荊棘與愛的成長路。片中一場誰是「真媽媽」的母女剖心戲，就讓觀者充滿感慨與感動。

有次因為媽媽教導過於嚴厲，柳藝恩竟開口問她「真媽媽」的聯絡方式，讓媽媽當場愣住，感慨問她「要真有了『真媽媽』，那我不就成了『假媽媽』？」，媽媽更難過地對柳藝恩說，「我把妳當寶貝女兒，但妳似乎不這麼認為。難道只有生母才是『真媽媽』？我真的非常失望」，此時淚流滿面的柳藝恩，才知道踩到媽媽的底線，從此絕口不再提自己身世。

「琴鍵上的奇蹟」導演任成國表示，「我要說的不是孩子成功的故事，而是一個孩子成長的故事」，希望藉此傳遞社會更多正能量。電影9月23日在台灣上映。1050828

(中央社)