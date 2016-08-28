北市現場徵才 公車駕駛月薪42K至68K

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台北市就業服務處今天表示，8月30日至9月2日舉行現場徵才，提供252個工作機會，其中大都會客運徵求30名大客車駕駛，月薪42K至68K。

就服處表示，本週人力需求多為餐飲業、汽車客運業、銷售業和保全業，大都會汽車客運釋出30名職業大客車駕駛員職缺，薪資新台幣4萬2000元至6萬8000元，另徵1名站務管理人員，薪資41K至49K。

就服處說，另外還有五花馬國際行銷因展店釋出儲備幹部職缺，薪資可達42K，其他參與廠商還有美德耐、背包棧旅店、三澧企業、漢威保全、中工保全、歐艾斯公寓大廈管理維護、統一超商、萊爾富國際、美樂食餐飲及三商行等共12家企業，歡迎求職民眾前往就業服務站遞件應徵。

就服處說明，現場徵才時間地點，分別為在8月30日下午在頂好就業服務站；8月31日下午在西門就業服務站、承德就業服務站；9月1日下午在西門就業服務站、信義就業服務站、承德就業服務站；9月2日下午在內湖就業服務站等。

就服處表示，就業服務處的就業媒合服務完全免費，活動相關訊息可上台北人力銀行網站查詢（https://www.okwork.taipei），或電詢就業服務專線（02-2597-2222）。1050828

(中央社)