觀光業912大遊行 要求政府「踹貢」

失業導遊為「912旅遊業總動員大遊行」寫下「我欲甲你問」的台語歌。(圖截取自YouTube)

兩岸關係急凍，觀光產業進入寒冬，來台陸客人數自5月起一減再減，到了8月較去年同期少 了55%，1至8月則少了38%，業界估計到第4季還會更慘。

鑑於市場已傳出有旅行社、遊覽車不支倒閉，且後續恐將向餐廳、購物賣店、小吃夜市等相關產業漫延擴散，影響超過百萬名觀光產業工作者的生存、生活與生計，觀光相關產業13個公、協會組織已串連組成「百萬觀光產業自救會」，並以「912站出來～觀光產業危急存亡之秋，政府不該漠視」為題，發動台灣觀光史上最大規模遊行抗議行動，於9月12日上凱道遊行，並以「求生存，有工作，能溫飽」為訴求，要求政府正視問題，並找出對策，讓大家有飯吃。

百萬觀光產業自救會聯盟發言人李奇嶽表示，目前表達將參與的觀光旅遊同業持續增加中，屆時上街遊行抗議的觀光旅遊從業人員可能高過2萬人。

為了清楚向政府表達抗議內容，有失業導遊已為這場旅遊業總動員大規模遊行抗議寫下「我欲甲你問」的台語歌，百萬觀光產業自救會已決定採用這首歌為此次遊行「主題曲」。

「我欲甲你問」的歌詞的大意是：政府要人民打拚，並作人民靠山、照顧人民。而人民不怕吃若，但如今卻沒頭路。甘願打拚，卻為何沒前途。歌詞中表示，自己並沒有做錯，如今一切卻變得烏有茫茫。面對前途，大家感到冤枉，故要求政府「踹貢」，告訴大家現在到底該怎麼做？

(工商)