該不該讓座？女主播：痛到蹲下但不敢坐

近年車上讓坐鬧出的爭議不少，美女主播韓佩穎也曾有切身之痛，身體不舒服想坐但卻不敢坐，怕引人非議。(中時電子報)

近來，因讓座與否問題釀出不少乘客間的糾紛，日前兩名北一女的學生在車上未讓座，遭婦人po文酸嗆：「這是誰家女兒該作雞吧」，後來民眾發現學生坐的並非博愛座，引發爭議，網友紛紛感嘆讓坐是美德但不是義務，也熱議所謂的「隱形需求」，而對於坐與不坐，美女主播韓佩穎也心有戚戚焉，po文表示自己有想坐但不敢坐的慘痛經驗。

主播韓佩穎在臉書po文，透露自己上班搭捷運，曾經突然身體不舒服，「站著的我痛到一度蹲下來，試圖減輕一些痛楚。」但當時正逢上班尖峰時間，車廂滿員，僅有博愛座空著沒人敢坐，但她看著空位，卻天人交戰，想著是忍一下，還是真的痛到不行去坐下，沒想到才想著放過自己去休息，博愛座卻被坐走了，枉費內心一番「小劇場」。

韓佩穎認為，有時身體不舒服，外表多半是看不出來的，因此即便想坐，還要擔心怕被別人誤會，「曾幾何時，博愛座的美意，變成也許是身體不舒服、還看不出懷孕的孕婦，或是這次睡著沒讓座就被罵的女學生等等的罪過，然後就該先被公審、被無情的指責嗎？！」她感嘆坊間總說「台灣最美麗的風景是人」，而做人不正該有將心比心的精神？表示自己坐車看到老弱婦孺，即便不是博愛座也會自動讓坐，很多乘客也都是這樣的，「其實只要有愛心，公車捷運上，每個位置都是博愛座」，最後呼籲「正義很好，但真的別當正義魔人」。

(中時電子報)