縣市教育力調查 中市首奪冠北市跌落第4

根據雜誌最新縣市教育力整體排名調查，前10名中，6都僅4都進榜，台中市首度奪得第1名，新北市第2名，過去調查蟬聯冠軍的北市，首度跌至第4名。

親子天下今天舉行記者會，公布2016縣市教育力調查，包括宜蘭縣長林聰賢、台中市副市長林依瑩、新北市副市長葉惠青等地方政府官員也到場分享。

親子天下根據「政府投入與領導者滿意度」、「閱讀力」、「教學力」、「弱勢關懷」等4面向共36個指標，針對22個縣市政府、校長和家長代表進行調查，有效問卷1萬1571份。

調查發現，整體排名前10名中，6都只僅4都進榜，台中市首度奪得第1名，新北市第2名，連江縣第3名，過去調查都蟬聯冠軍的台北市，今年首度跌至第4名，5至10名分別是新竹市、苗栗縣、金門縣、宜蘭縣、南投縣和高雄市。

國中教育會考檢視應屆畢業生學力，親子天下指出，105學年共有6.83%（約2萬人）國中畢業生5科都拿C（待加強），英文和數學拿C人數更高達3成，但調查發現，連江縣減少拿C學生成效最好，在國文、數學、英文3科學生減C比率（減少待加強學生比率）都居首位。

林依瑩表示，台中縣市合併後，市府開始推動優質校園，改善老舊教室，市長更提升營養午餐經費，讓食安有保障，另外也投入補教教學、多元教學等，同時還推動老幼共學理念的中途學校等，透過這些努力和投入，逐步改善教育。

親子天下指出，從調查可發現，資源多寡不是決定排名的關鍵，整合資源才是最重要的，相較於資源豐沛的6都，這次不少傳統印象中的弱勢縣市都透過整合來解決資源匱乏問題，如連江縣異軍突起，教師家長對政府滿意度提升，且從小學開始做學力檢測，在會考減C上成效顯著。1050828

(中央社)