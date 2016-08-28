泰國是幸福國度 樂天知足與世無爭

特派員看世界專欄日前彭博社調查公布，全球最幸福國家是由泰國掄元，不但失業率超低，通貨膨脹風險小，學者說，泰國民眾樂天知足、與世無爭的人生態度，也是重要因素。

泰國是不少國際旅客最喜愛的國家之一，人民深受佛教教義所影響，過著既有的步調生活，長期研究泰國的佛光大學公共事務系主任陳尚懋表示，從泰國人經常說的三句話，就可以了解泰國人是多麼享受生活，過著慢活自在的日子。

泰國話中的「SABAI SABAI」、「MAI PENLAI」、「SANUK SNAN」是泰國人人生觀縮寫。陳尚懋說，SABAI SABAI在泰語中就是慢慢來的意思，從在泰國的道路上很少人會按喇叭可以看得出來，往往半小時的車程塞了2至3個鐘頭，也都靜靜等候不著急，乘客也安靜在車上待著，尤其是在曼谷地區塞車已經數十年了，即使興建了捷運系統，也未見改善，但泰國民眾堵在車陣中，依舊不去按喇叭催促人家。

MAI PENLAI就是沒關係的意思，是許多泰國人的口頭禪，也在日常生活中實踐，1997年7月初亞洲金融風暴導致泰銖暴貶，一天下來泰銖兌換美元的匯率下降了17%，到翌年貶值達到40%，從1美元兌換24.5泰銖貶到41泰銖，民眾資產大縮水。

但泰國民眾抱著「沒關係，不要悲觀」的心態，再努力就可以了，彼此打氣加油，也就熬過來，當時還有一句話，「田裡有米、水裡有魚」的俗語，老天給我們很多了，鼓勵大家日子要過下去。

SANUK SNAN是享樂或是感到愉快的意思，泰國人都輕鬆過每一天，例如下班後，三五好友席地而坐，啤酒飲料不拘，小菜兩三樣，天南地北從黃昏聊到深夜，或者是在發薪日到餐廳好好慶祝一下，在完全沒有壓力下過活。在鄉間有許多涼亭也是供民眾吹著微風，閒話家常度過一下午再乘著晚風回家吃晚飯。

多數泰國人看得開，不去計較、不去比較，你比我有錢，是你上輩子布施多，做很多好事，但我一樣過我的日子，不會仇富，從過去至今未發生過排華就可以看得出來，其他發生過排華的東協國家，就是看不慣華人較富有，從不檢討自己不理財的個性。

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至於泰國失業率低的情況，主要是就業市場供需平衡，市區服務業發達，不論是一般上班族或創業（擺攤或計程機車），泰國人樂天知足，一根扁擔或一台推車就做起生意，雖然所得不多，可以溫飽就是幸福，曼谷街頭就可以見到各式各樣的攤販。

在泰國想要吃高檔餐飲也應有盡有，想要享受庶民小吃在路邊比比皆是，平均一餐大約30泰銖，但一天三餐下來100泰銖即可，大多數泰國民眾很能適應這種在路邊樹下的街頭餐食，幸福就是快樂度過每一天，有吃有喝即可。1050828

(中央社)