昔完投勝 王建民隔3年再登芬威球場

我要評比

暌違3年，美國職棒大聯盟（MLB）台灣投手王建民再次登上波士頓紅襪隊的芬威球場（Fenway Park）投球，中繼3局、失1分。他過去曾在此地締造生涯首場無四死球完投勝。

王建民所屬的堪薩斯皇家隊客場3比8敗給地主紅襪隊，王建民是在第6局2比7落後的情況下，接替先發投手達菲（Danny Duffy）的投球任務，除了第6局遭柏格茨（Xander Bogaerts）二壘安打丟1分，第7、8局都無失分。

王建民第6局遭遇老對手「老爹」歐提茲（David Ortiz），讓他敲內野滾地出局。

王建民大聯盟生涯173場比賽，今天是第10場在百年歷史的芬威球場出賽，距離上一次在這裡投球相隔了3年時間。

王建民2013年6月27日在此投球，結果有點慘痛，當時他身披多倫多藍鳥隊戰袍，先發1.2局被敲6安打、失7分。

在此之前，王建民從2005年到2009年效力紐約洋基隊時期，每一季都曾經在芬威球場登板，2008年4月11日生涯首場無四死球完投勝，也是在這個球場的世仇對決戲碼中演出。

當年王建民聲勢如日中天，連2季19勝之後，他以洋基王牌的身分率隊踢館，用93球完投只失1分，紐約時報用這個標題「王建民沉穩冷靜，紅襪靜默無聲」形容這場勝利。

不過歷年來，王建民在芬威球場並不順遂，加上今天這一戰，累計共出賽10場，共投51.1局責失36分、防禦率6.32，戰績3勝5敗。1050828

(中央社)