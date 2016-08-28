東豐快速道路 中市府研擬河堤替代方案

我要評比

對於東豐快速道路規劃案，台中市政府建設局今天提出「外環河堤替代方案」，將於9月6日起陸續於豐原、石岡、東勢等地舉辦公開說明會，讓地方了解。

建設局指出，「外環河堤替代方案」是仿西濱快速道路低路堤設計，在大甲溪南側以外環式平面道路進行，並擬設3處匝道進出口，這與「原隧道案」截然不同，也與前市府時期的河堤方案，路線可能讓石岡「一分為二」，有明顯差異。

建設局表示，新的外環河堤替代方案，路線緊鄰大甲溪河川治理線外，可避免聚落切割，並降低建物拆遷數量，同時道路設計採「快速公路等級」，相較於舊河堤方案僅為地區性道路，新的替代方案能提供居民更快速、便捷的道路服務水準。

建設局說，新的替代方案採平面及路塹箱涵結構，可降低通過斷層帶的影響，兼具造價低、工期短的優點，且行車通過萬順一街、萬順三街住宅區，可減少拆遷既有建物，以利鄰近居民通行。

對於環保團體日前主張大甲溪北岸「北岸河堤方案」，建設局認為，路線是沿著九二一地震地表裂跡行進，路廊通過破碎地層，地質條件非常不穩定，環境衝擊不小於原隧道案。

建設局長黃玉霖表示，建設局履行環評承諾，除重新檢視所有方案，並提出南岸外環河堤替代方案，規劃過程也慎重考量地方民意與地方發展。1050828

(中央社)