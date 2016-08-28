4年圍城敘童不知番茄 初嚐冰淇淋瘋了

我要評比

敘利亞男孩亞桑4歲人生除一再失去外，一無所有。自遭圍困城鎮達拉雅撤離避難後，今天，冰淇淋終於給他帶來一絲喜悅。但他問媽媽：「冰淇淋是種蛋糕嗎？」

另1家庭的小孩因平常只能吃草裹腹，第1次看到番茄還嘖嘖稱奇。

達拉雅（Daraya）是第1個遭敘國反抗軍控制的城鎮之1，2012年尾開始遭政府軍嚴密圍困。

敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）政府和反抗軍本週達成協議，讓當地數千平民和反抗軍戰士撤離已因不斷炮擊而滿目瘡痍的達拉雅。

亞桑（Yazan）與家人和許許多多跟他們一樣受難的平民一塊轉進距達拉雅東南方約20公里，由政府軍控制的赫拉傑拉村（Hrajela）。

小男孩是家中5名子女的老么。一家人今天在當局設置的接待中心團圓。他母親卡邁爾（Amina Kamel）告訴法新社：「亞桑每次看到甜點就瘋了人似的。」

法新社和加拿大媒體「The Stopru」網站報導，身披黑色舊外套，38歲卻面容枯槁的卡邁爾說：「不過他沒吃過甜點，他看到餅乾就會欣喜若狂。亞桑問我，『冰淇淋』是種蛋糕嗎？」

國營「敘利亞新聞社」（SANA）報導，昨天開始的撤離行動，兩天下來約有4000位平民被直接送到接待中心，至少700名反抗軍則被戒送到敘國西北部叛軍控制的伊德利布（Idlib）。

長達4年圍城對成人來說已是煎熬，遑論小孩？

亞桑的母親說：「大家都一樣，只能在日落時分喝碗湯，接下來就得禁食到明天日落。沒瓦斯、沒電。看到兒子挨餓自己除了哭泣卻無能為力，我心都碎了。」

她說，達拉雅遭轟炸猶如家常便飯，一家人大部分時間在掩蔽處所躲避。她和大部分居民一樣，根本不敢把小孩送去上學。

另1位30歲母親侯達（Houda）說，戰前農業大省大馬士革省（Damascus）還能大量供應蔬菜，但兩個小孩現在看到番茄竟嘖嘖稱奇。

侯達說：「我小孩1個3歲、1個5歲，看到番茄很驚訝，他們第1次看到。我們只能吃草充饑。」（譯者：中央社何宏儒）1050828

(中央社)