德州儀器員工化身創客 打造時尚直排輪

格羅寧是半導體大廠德州儀器（TI）的員工，同時也是一位 DIY愛好者，用自己的雙手打造了一雙LED直排輪鞋，會像Disco燈光般，隨著速度的快慢轉換成不同顏色。

格羅寧（Max Groenig） 的這個構想來自於之前在慕尼黑參加的夜間溜冰派對。活動當晚，慕尼黑的部分街道實行了交通管制，成千上萬的溜冰和滑板愛好者湧上街頭大展身手。就在活動中，格羅寧發現有不少參與者在溜冰的過程中都喜歡舉著螢光棒，讓他靈光乍現，心想將溜冰鞋鞋和LED燈結合也許是個不錯的主意。

格羅寧隨後與他在TI的弗賴辛（Freising）辦公室的同事一起設計出這款燈光系統，以不同的速度滑行時，LED燈便會像Disco燈光般，隨著速度的快慢轉換成不同的顏色，並且有節奏的閃爍。除此之外，當溜冰者摔倒時，溜冰鞋還會自動閃爍紅色燈光，以警告周圍的人。

這款燈光系統能夠將多達 16個LED安裝在溜冰鞋的底座上，每四個 LED燈由一塊印刷電路板進行控制，並採用了一個MSP微控制器以及一個加速度感測器和LED驅動器。

事實上，格羅寧生來血液中就流著電子科學的元素。他的父親是一名電氣技師，在格羅寧 6歲時就帶領他進入電子設計的奇妙世界中，從此為格羅寧種下了熱愛電子科學的種子。之後，格羅寧進入不萊梅大學攻讀電子工程系，並進入TI的弗賴辛辦公室實習，於畢業後正式加入TI，成為一名軟體工程師。

作為一名 DIY的狂熱愛好者，格羅寧還想到了一個方法來解決人們在夜裡碰撞或跌到的問題。格羅寧的想法非常簡單：在床下安裝一款照明系統，當人們下床往外走時燈光便會慢慢點亮，而當人們回到床上時燈光則逐漸變暗。

同時，格羅寧也正在研究如何將另一個創意想法付諸實行，也就是設計一款具有板上引擎和能量回收系統的混合動力滑板。這個能量回收系統會採集剎車時所產生的能量，並將其重新利用，提供額外的動力。

格羅寧說，雖然目前市面上可以購買到相似的技術，但是自己動手做會獲得無比的成就感，同時成本也會降低許多。1050828

(中央社)