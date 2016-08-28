全球最受喜愛航空公司 長榮獲第3名

全球知名航空服務調查機構SKYTRAX近日公布全球前80家最受喜愛航空公司，長榮獲第3名殊榮。（長榮航空提供）

長榮航空再獲國際肯定！全球知名航空服務調查機構SKYTRAX近日公布全球前80家最受喜愛航空公司（The Most Loved Airlines on Skytrax），長榮獲第3名殊榮。

SKYTRAX為全球航空業權威調查機構，這次最受喜愛航空公司排名調查，是根據該機構網站上的旅客意見回饋產出，調查範圍涵蓋超過420家航空公司，旅客針對座椅舒適度、機上服務、機上餐飲、機內娛樂設施、機內WIFI、機場服務及CP值等8大項目，進行1至10分的評分，以總體平均分數排名，公布全球前80家最受旅客喜愛的航空公司。

長榮表示，長榮以8.129高分獲得第3名，僅前4名航空公司獲8分以上，其他三家分別為印尼航空(8.499分)、韓亞航空(8.311分)、愛琴海航空(8.070分)。

第五到十名則為大韓航空(7.926分)、曼谷航空(7.843分)、新加坡航空(7.728分)、AirAsia X(7.703分)、全日空航空(7.667分)及汶萊皇家航空(7.594分)。

長榮航空表示：非常榮幸並感謝全球旅客一直以來的支持與肯定，未來也將持續努力提升飛安及服務水平，秉持最體貼周到的精神飛航至全球各個航點，帶給旅客最美好的旅程。

長榮強調，長榮航空以成為世界上一流的航空公司為目標，致力帶給旅客最優質舒適的飛航環境。今年除獲SKYTRAX航空界最高榮耀的五星級航空認證外，並一舉拿下全球最佳越太平洋航線與最佳商務艙服務用品雙料冠軍，以及美國著名旅遊雜誌《Travel+Leisure》評選為2016全球最佳國際線航空公司第8名，證明長榮航空服務品質已深獲國際間肯定。

(中時)