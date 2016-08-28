中秋吃月餅 搭配四果最恰好

我要評比

9月15日是中秋節，不少民眾已開始選購月餅。專家說，一般月餅常高油、高糖，不益健康，最好選天然食材入餅，且搭柚子、柿子、葡萄、火龍果吃最好。

衛生福利部國民健康署上午在台北車站舉辦健康烘焙創意月餅記者會，入選的各家業者產品減油脂及減糖，並使用如地瓜、香菇、台灣紅藜、鳳眼果、番茄等天然食材，營養價值高也結合在地特色。

國健署社區健康組研究員林真夙表示，一般月餅為求美味，多有高油、高糖危機，吃多了對健康造成負擔，創意健康烘焙原則就是盡量少油、少糖，加入天然的水果、堅果，且建議食用時多人分食，降低熱量攝取，也可以搭配時令水果，增加纖維、維生素攝取。

中秋節前，國健署提供健康吃月餅5撇步：

1、挑高纖：許多健康月餅使用堅果種子、土鳳梨、柚子、地瓜、南瓜等高纖食材入餅，並利用食材本身的甜味來減少糖使用。

2、挑低熱量：民眾選購時可以比較包裝上食品標示，並盡量挑選熱量較低的月餅。另外，也可以選購份量較小的月餅，避免一次吃下過多的熱量。

3、減量與分享：可將月餅切分為小塊與親友共享，或分多次食用，也建議勿把月餅當正餐。

4、搭配時令水果：搭配柚子、柿子、葡萄、火龍果等時令水果，增加膳食纖維攝取量，幫助腸胃道蠕動、增強免疫力、抗氧化力，促進健康。

5、搭配無糖茶水：吃月餅時，建議以無糖茶飲或白開水取代含糖飲料，避免過多的熱量攝取，且避免攝取過多糖對身體造成的危害。1050828

(中央社)