響應中市府植樹計畫 企業捐歌劇院台灣原生成樹

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「種下1棵樹，代表1個生命、1個希望！」台中國家歌劇院已進入試營運階段，霧峰高爾夫球場響應市府植樹計畫，捐贈歌劇院23棵總市價約370萬的台灣原生種成樹。建設局28日於歌劇院前廣場舉行企捐贈儀式，由市長林佳龍代表接受捐贈，感謝企業為歌劇院景觀添加新生命。

捐樹儀式由市長林佳龍主持，建設局長黃玉霖、國家表演藝術中心總監王文儀、霧峰高爾夫球場董事長廖紫岑等人也到場見證，並共同剷土，象徵市政府與民間企業共同合作，提供市民更加優質的綠化林蔭空間。林佳龍說，感謝企業參與「捐樹接力賽」，讓台中市成為綠美化的文化台中。

霧峰高爾夫球場董事長廖紫岑表示，霧峰高爾夫球場是台灣第一座生態保護球場，期望能把擁有的美好貢獻給社會；此次捐贈儀式期能拋磚引玉，鼓勵更多企業參與市府的「8年100萬棵樹計畫」。

建設局表示，霧峰高爾夫球場此次共捐贈23棵大型成樹，包刮光臘樹9棵、圓柏6棵、樟樹4棵及楓香4棵等共23棵，皆為樹徑達40公分以上的大型喬木，總市值高達370萬，是目前歌劇院受贈最高價值的戶外景觀樹木。

市府特請建設局樹木委員會指導樹木移植作業，採「全樹移植」方式，在移植前進行兩次的斷根作業，並經過四個月的斷根休養期，再進行現場移植作業。

移植總費用約需90萬元，由霧峰高爾夫球場負擔；目前樹木已經進入最後的休養期，預計於9月下旬進行移植作業，屆時歌劇院周邊景觀將呈現出多元、綺麗的森林綠意。

(中時)